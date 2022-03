Sconti al distributore dopo l'intervento del Governo, parola ai consumatori

Sconti al distributore dopo l'intervento del Governo

TERMOLI. Prezzi dei carburanti alle stelle, alcuni giorni fa il Governo è intervenuto, riducendo il carico fiscale e abbassando il prezzo del carburante alla pompa, “aggredendo” gli extraprofitti maturati con la bolla inflattiva.

Siamo stati in una stazione di servizio in città per vedere e sentire come hanno accolto questa diminuzione seppur minima gli utenti.

Naturalmente seppur saranno diminuzioni temporanee, come ci ha tenuto a sottolineare il Governo stesso, automobilisti-consumatori, tutto sommato, l’hanno accolta con favore, anche se le aspettative erano ancora più profonde.

Vale in questa circostanza il vecchio adagio “Chi si accontenta gode?”, chissà…

Galleria fotografica