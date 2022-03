«Chiediamo interventi urgenti su strade e marciapiedi della nostra città»

TERMOLI. Nuova crociata del Movimento 5 Stelle in tema di vivibilità urbana: «Molte strade della nostra città necessitano di interventi urgenti. Via Del Mare ad esempio, dove ci sono innumerevoli abitazioni e diverse intersezioni è spesso percorsa da pedoni per raggiungere il mare o semplicemente per fare sport.

Nell'anno 2020 due pali della illuminazione sono stati divelti e nella loro sede è stato messo del cemento. A questi se ne è aggiunto un terzo. Anche in questo caso nella sede è stato messo del cemento. Un quarto palo invece è sprovvisto di illuminazione. Abbiamo protocollato una richiesta di intervento che appare necessario anche per via Corsica dove a fronte dell'esistenza di innumerevoli attività commerciali occorrono marciapiedi idonei.

A ciò si aggiunga che in alcuni tratti l'illuminazione andrebbe intensificata soprattutto in prossimità delle strisce pedonali dove urgono dei rallentatori e dei segnalatori di attraversamento. Un intervento immediato è indispensabile per la salvaguardia e la sicurezza della nostra città così come richiesta dai tanti cittadini che hanno il diritto di percorrere le strade in sicurezza. Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di diversi cittadini. Si invita pertanto a programmare un intervento con estrema urgenza per la sicurezza collettiva anche in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva».

