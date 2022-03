La veglia di preghiera per padre Luigi Russo

La veglia di preghiera per padre Luigi Russo

TERMOLI. Col supporto dei volontari dell'associazione nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Termoli, è iniziata alle 14 la veglia di preghiera per padre Luigi Russo, al Santuario della Madonna a Lungo (Madonna della Vittoria), di cui il 63enne sacerdote era custode.

L'arrivo del feretro proveniente dall'obitorio dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è avvenuto alle 13.30, località dove stamani c'è stata una messa a suffragio di padre Luigi, mentre i funerali sono in programma domattina, venerdì 25 marzo, alle 10.30, nella chiesa di San Francesco.

All'interno del Santuario fedeli disposti su due file, con la bara di padre Luigi al centro, concesso un minuto per ciascuno per l'estremo saluto, per poi uscire dalla camera ardente allestita nel luogo di culto tanto caro al compianto custode.

Galleria fotografica