Molise alla Commissione nazionale Turismo, in agenda anche la Bolkestein

CAMPOBASSO. Incontro con il Ministro del Turismo Garavaglia quest’oggi nella riunione della Commissione nazionale.

Lo rende noto il vicepresidente della Regione e assessore delegato Vincenzo Cotugno.

«Diversi i temi affrontati e le problematiche che abbiamo esposto al Ministro tra le quali l’annosa vicenda delle guide turistiche. E la novità è di quelle importanti: la Decima Commissione al Senato ha approvato il testo-quadro che ad aprile sarà licenziato e andrà in discussione in Parlamento... finalmente!

Lunga discussione sul demanio e la Bolkestein, c'è volontà comune di trovare delle soluzioni che vadano incontro ai nostri operatori prima di dar vita a 18mila bandi in tutta Italia l’anno prossimo.

Parere positivo unanime di aprire in autunno gli Stati Generali del Turismo che sappiano analizzare le nuove tendenze ma anche il cambio dei mercati mondiali influenzati dal conflitto in atto in Ucraina.

La Giornata mondiale dell’enoturismo si terrà in Italia, in Piemonte, e tutte le regioni potranno dare vita a manifestazioni sul tema...il Molise si farà trovare pronto con le sue meravigliose cantine!

Possibilità di cofinanziare i treni storici garantendo una programmazione standard per tutto l’anno...su questo abbiamo diverse idee!

Possibilità di cofinanziare la realizzazione di aree sosta dedicate ai Camper... ottimo per una regione verde come la nostra!»