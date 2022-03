Stazione da riqualificare e barriere sul raddoppio ferroviario, «Impegno del Ministro Giovannini»

CAMPOBASSO. Densa di novità la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Vitale. Non solo le informazioni sulla qualità delle acque di balneazione molisane, ma dal presidente della Giunta regionale sono arrivati anche gli aggiornamenti sulla tratta ferroviaria Bologna-Foggia, al cui interno c’è il segmento Termoli-Lesina, molto atteso, per via dell’esigenza ineluttabile di eliminare la strozzatura a binario unico che limita la possibilità di sviluppo della tratta adriatica tra Puglia e Molise e che si riverbera sull’intera dorsale orientale.

Il Governatore ha riferito l’esito del briefing col ministro Giovannini, avuto nelle scorse ore, con la presenza dei colleghi Marsilio (Abruzzo), Emiliano (Puglia), Acquaroli (Marche) e dell’assessore a Mobilità e Trasporti dell’Emilia Romagna Corsini.

«La stazione ferroviaria di Termoli sarà riqualificata, me lo ha assicurato il ministro - ha riferito Toma - e verrà trovata una soluzione alle barriere antirumore che né io e tanto meno i cittadini di Termoli vogliamo. Anche su questo fronte – ha concluso Toma – il ministro Giovannini ci ha fornito ampie rassicurazioni».