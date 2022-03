Volontari in partenza da Guardialfiera per consegnare beni in Polonia

GUARDIALFIERA. "Missione umanitaria per il popolo ucraino”. E' stata organizzata dalla Società Nazionale Salvamento, sezione di Guardialfiera, presieduta da Nicola Fratangelo.

Impegnati lo stesso presidente, Lorenzo Fratangelo e il dottor Bruno Giordano, che parteciperanno direttamente alla consegna dei beni nella città di Krasnobród, in Polonia, a bordo di un Fiat Ducato della Sns.

«Partenza venerdì 25 marzo da Guardialfiera, alle ore 14, e arrivo sabato 26 marzo alle ore 16 circa presso la cittadina di Krasnobród dove ci accoglierà il sindaco. I beni andranno consegnati direttamente in Ucraina presso gli ospedali e orfanotrofi da volontari mettendo a rischio la propria vita (non so se andremo noi direttamente a consegnarli). I beni sono: soprattutto farmaci, alimenti bimbi, vestiti bimbi, piumoni e coperte. Ringrazio per l’aiuto e il contributo datoci il dottor Bruno Giordano, che dal primo momento ci ha consegnato gran parte dei farmaci, il sindaco di Guardialfiera, il commendatore Giuseppe D’Amico presidente dell‘Unci - Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, il carcere di Larino. Non solo, il presidente del Benevento calcio, la società Primavera del Campobasso, Patrizia Pano, Michele Frenza, la ditta Frenza Giovanni, Nicola D’Uva, grazie a tutti i cittadini per la loro sensibilità, i volontari tutti della Sns per aver contribuito alla riuscita della missione».

Galleria fotografica