GUGLIONESI. La torcia della pace è arrivata a Guglionesi.

Dopo aver macinato tanti chilometri in bicicletta, gli agenti della Polizia penitenziaria sono giunti a Guglionesi, dove ad attenderli c’era il referente per la regione Molise Lino Zoglio, coadiuvato da alcuni atleti del team Usconio, Riccardo Bruni, Pasquale Martino, Antonio D’Amario e Quintino Giordano.

Presenti anche il sindaco Mario Bellotti e il parroco don Stefano Chimisso.

La prima tappa è stata presso la Madonna del Viandante. Luogo di culto che accoglie e dà l’arrivederci ai tanti che passano per quella strada.

Da lì i ciclisti si sono diretti verso il centro del paese, fino ad arrivare davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove sono stati accolti dal sindaco dal parroco.

Il primo cittadino, visibilmente emozionato, ha ringraziato la polizia penitenziare per aver fatto tappa a Guglionesi e per il forte messaggio di Pace che da oltre tre mesi portano in giro per l’Italia.

La torcia della Pace rimarrà a Guglionesi fino a domenica, giorno in cui a San Salvo, verrà consegnata agli agenti abruzzesi.

Una croce verrà consegnata al vescovo Monsignor Gianfranco De Luca sabato mattina, mentre l’altra proseguirà per le altre regioni italiane, fino a tornare in Lombardia a Milano.

Gli agenti, poi, incontreranno Papa Francesco il prossimo 15 maggio.

“Il Papa ci chiede di pregare per la Pace, e credo sia questa una buona occasione per farlo” così il momento di preghiera, seguito dalla benedizione, di don Stefano ha dato un significato ancora più forte a questa lodevole iniziativa.

“Donaci oh Signore di dire no alla guerra. Con la guerra tutto è distrutto. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la Pace”.

“Tieni accesi in noi la fiamma della speranza”, con questa frase la torcia diventa il simbolo per eccellenza di questa prima giornata molisana. Una fiamma, una torcia che devono brillare dentro di noi, che devono darci quella spinta forte nel pregare. Pregare affinché tutte le violenze presenti su questa terra cessino.

Per un mondo migliore e fatto di amore. Perché solo l’amore può vincere. Sempre.

