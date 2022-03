“A Chieuti si nasce, si vive e si muore con la corsa nel cuore”

CHIEUTI. “A Chieuti si nasce, si vive e si muore con la corsa nel cuore”, recita uno degli striscioni che ha sfilato durante la manifestazione pacifica pro Carrese, tenutasi a Chieuti a partire dal pomeriggio di giovedì 24 marzo, fino alle prime ore della sera. Una sorta di protesta, ma pacifica, per difendere la propria cultura e le proprie tradizioni. Tutti insieme, indipendentemente dal carro di appartenenza, hanno sfilato in un tripudio di colori giallo, rosso, verde, celeste e bianco.

Dai bambini, fino a quelli più anziani, hanno voluto dar voce all’evento organizzato dal Comitato Spontaneo “Pro Corsa dei Carri”. Questa importante tradizione, tramandata negli anni, non deve finire; con questo spirito il corteo ha sfilato per le vie cittadine, accompagnato da canti, cori e con la forte speranza che in questi giorni arrivino notizie positive. Molto soddisfatti i promotori della manifestazione, anche per la risposta dei numerosi cittadini che vi hanno preso parte. “Speriamo che qualcuno ci ascolti. Vogliamo tornare ad assaporare quelle sensazioni ed emozioni che solo quella giornata può darti. Veniamo da un duro periodo fatto di pandemie, ristrettezze economiche e guerre; sentiamo proprio la necessità di condividere tutti insieme quei momenti belli e gioiosi”, dice una delle organizzatrici. Arrivati davanti la chiesa del Santo Patrono, San Giorgio Martire, c’era il parroco don Tonino ad accogliere tutti i partecipanti, per poi celebrare la Santa Messa, rivolgendo delle preghiere al santo a cui è dedicata la famosa Carrese.

Presente al corteo anche il presidente di “Unione Carresi” Pasquale Di Bello, che ha sempre dimostrato vicinanza e solidarietà ai cittadini di Chieuti in questo momento difficile. Il corteo si è concluso davanti la sede del Municipio, dove numerosi cittadini hanno riconsegnato le tessere elettorali come gesto estremo; le tessere verranno consegnate al Prefetto di Foggia, molto probabilmente domani stesso. In questi giorni, si riunirà il tavolo tecnico e si avranno tutte le risposte da parte delle istituzioni, in merito alla decisione presa. La speranza di tornare a vivere quelle emozioni della giornata del 22 aprile è molto labile, anche se un barlume di fiducia in un riscontro positivo è nel cuore di tutti i chieutini.

Ringraziamo Pasquale Aurelio per il contributo foto-video.

