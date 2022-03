Il Tar non cambia indirizzo, doppio no alle istanze cautelari su Emodinamica

TERMOLI. Istanza cautelare doppia e doppio diniego al Tar Molise sulla vicenda delle sospensioni di Emodinamica, all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Nel medesimo ruolo presenti mercoledì scorso sia i motivi aggiunti dei cittadini-amministratori e dell’associazione Cuore molisano, che quelli della Casa dei Diritti.

Gli stralci delle due ordinanze: «Riservato alla più appropriata sede del giudizio di merito ogni adeguato approfondimento sulla legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente, nonché sull’effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità e ritualità dei vari interventi spiegati ad adiuvandum; Ritenuto, quanto al fumus boni juris, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, e impregiudicata ogni valutazione nel merito, che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti si presenta correttamente articolato e congruamente motivato sia con riguardo ai suoi presupposti fattuali e giuridici (in apparente coerenza con il d. m. n. 70/2012, nonché con le linee guida internazionali e con le linee guida Agenas), sia in ordine alle concrete ragioni a base dell’attuale rimodulazione del servizio, disposta per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure assunzionali di personale sanitario specialistico occorrenti al ripristino della piena funzionalità del servizio; rilevato, infatti, che le problematiche organizzative illustrate dal provvedimento oggetto di motivi aggiunti, per la loro natura, e a prescindere dalla loro imputabilità, non possono comunque non richiedere un congruo lasso di tempo per la loro risoluzione, e non risultano suscettibili di superamento con un’appropriata pronuncia cautelare di questo Tar, considerato, infine, che non pare possibile ovviare al periculum in mora cui si troverebbe esposta la comunità territoriale alla cui salvaguardia è intesa l’impugnativa assoggettando, in sua vece, altre comunità della stessa Regione al medesimo ipotetico pregiudizio (il corrente P.O.S., nella parte programmante la futura soppressione del servizio avente sede in Isernia, non risulta, invero, essere stato attuato)», questo in relazione alla Casa dei Diritti (Cristina Venittelli).

Per il ricorso principale di cittadini-amministratori e Cuore molisano: «Ritenuto che la domanda cautelare non appare suscettibile di positiva delibazione quanto al periculum in mora, atteso che: - l’atto impugnato ha natura solo programmatoria, non possedendo una concreta e immediata efficacia lesiva degli interessi fatti valere dalla parte ricorrente; - nelle more dell’imminente trattazione nel merito dell’impugnativa, per la quale è stata già fissata l’udienza pubblica dell’8.6.2022, un ipotetico accoglimento della domanda cautelare non arrecherebbe ai ricorrenti alcun concreto vantaggio, anche in considerazione dei necessari tempi tecnici per la sua effettiva attuazione; - le problematiche organizzative illustrate dal provvedimento oggetto di motivi aggiunti, difatti, per la loro natura, e a prescindere dalla loro imputabilità, non possono comunque non richiedere un congruo lasso di tempo per la loro risoluzione, e non risultano suscettibili di superamento con un’appropriata pronuncia cautelare di questo Tar.; - per ovviare al periculum in mora cui si troverebbe esposta la comunità territoriale alla cui salvaguardia è intesa l’impugnativa non potrebbe comunque assoggettarsi, in sua vece, altra comunità della stessa Regione al medesimo ipotetico pregiudizio (il corrente Pos, nella parte programmante la futura soppressione del servizio avente sede in Isernia, non risulta, invero, essere stato attuato); Considerato, quanto al fumus boni juris, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, e impregiudicata ogni valutazione nel merito, che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti si presenta correttamente articolato e congruamente motivato sia con riguardo ai suoi presupposti fattuali e giuridici (in apparente coerenza con il d. m. n. 70/2012, nonché con le linee guida internazionali e con le linee guida Agenas), sia in ordine alle concrete ragioni a base dell’attuale rimodulazione del servizio, disposta per il periodo di tempo N. 00332/2021 REG.RIC. necessario all’espletamento delle procedure assunzionali di personale sanitario specialistico occorrenti al ripristino della piena funzionalità del servizio; Soggiunto, infine, che la controversia, che non si sottrae agli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione sanitaria, presenta in ogni caso aspetti di complessità che richiedono un congruo approfondimento nel merito, anche in relazione ai riscontri offerti dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise in adempimento alle richieste istruttorie formulate da questo Tribunale con ordinanza n. 236/2021».