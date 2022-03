HelloFresh: le box di ricette e cibo a domicilio che spopolano online

Il mercato del food delivery è in forte crescita negli ultimi anni e anche in Italia questa nuova abitudine di consumo ha preso il largo. Tra i servizi più innovativi e originali ce n’è uno in particolare che ci ha sorpreso particolarmente: stiamo parlando di HelloFresh. Arrivato in Italia da poco più di un anno, HelloFresh si contraddistingue dai concorrenti che si occupano del tradizionale trasporto a domicilio di cibo già pronto. In questo caso, infatti, parliamo di box di ricette per le quali si ricevono tutti gli ingredienti e il procedimento per poterle preparare.

Iscriversi a HelloFresh è molto semplice, basta inserire le proprie informazioni e il metodo di pagamento che si preferisce utilizzare.

Come funzionano le box ricette e quanti tipi di menù esistono?

Le ricette su Hello Fresh sono tantissime e cambiano molto spesso. Si hanno a disposizione fino a 12 gustose proposte ogni settimana. Le box ricette spaziano dai classici italiani fino a proposte di ispirazione internazionale.

Una volta deciso che pasti consumare è possibile scegliere quante porzioni e quante ricette ricevere ogni settimana. Il costo per porzione diminuisce quanti più pasti e ricette vengono ordinate.

I kit spediti da HelloFresh contengono la maggior parte degli ingredienti essenziali per preparare pasti completi, inclusi condimenti e salse, insieme a ricette che danno istruzioni minuziose. Inoltre, è possibile personalizzare, entro alcuni limiti, il proprio piano e scegliere le ricette desiderate per la settimana.

HelloFresh pone molta attenzione alla freschezza, alla stagionalità e alla provenienza degli ingredienti (da qui il nome scelto per il progetto). Sul sito o sull’app è possibile scegliere tra 4 tipologie di menu:

· Famiglia;

· Carne & Pesce;

· Vegetariano;

· Conta-Calorie.

Tutti i menù sono disponibili per 2 o 4 persone ed inoltre esiste la possibilità di creare la propria box su misura (a partire da 4,45€ a porzione).

Riassumendo, i vantaggi per chi utilizza di HelloFresh sono molteplici:

· Consegna a domicilio secondo le proprie esigenze;

· La maggior parte degli ingredienti necessari sono inclusi nella confezione;

· Istruzioni passo-passo sulle ricette;

· Prezzo ragionevole in relazione alla qualità degli ingredienti.

Le box sono corredate da pratici ricettari

Ogni kit spedito da HelloFresh è provvisto di ricetta che spiega passo dopo passo come prepararla.

Le schede delle ricette includono anche un elenco di oggetti e ingredienti necessari per la preparazione corretta della ricetta.

Hai sentito parlare di HelloFresh e vuoi provarlo anche tu? Scopri come risparmiare sul tuo prossimo ordine!

HelloFresh: come risparmiare con i codici sconto?

HelloFresh offre continuamente nuove offerte e un ulteriore metodo per risparmiare è rappresentato dai codici sconto.

