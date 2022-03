La diocesi si è unita a Papa Francesco nella preghiera per la pace in Ucraina

TERMOLI. La diocesi si è unita a Papa Francesco nella preghiera al Cuore Immacolato di Maria per la pace in Ucraina.

Tutta la diocesi di Termoli-Larino ha vissuto in comunione con Papa Francesco il momento straordinario di preghiera che si è svolto venerdì 25 marzo a Roma, nella Basilica di San Pietro, dove il Santo Padre ha compiuto un atto solenne di consacrazione dell’umanità, in particolare dell’Ucraina e della Russia, al Cuore immacolato di Maria, Regina della pace. A livello diocesano è stata organizzata un’iniziativa di condivisione al Santuario della Madonna della Vittoria a Termoli alla presenza del vescovo, Gianfranco De Luca, e dei rappresentanti dei movimenti e delle associazioni. A livello locale, ogni sacerdote ha invece organizzato il momento di preghiera nelle singole parrocchie della comunità diocesana per unirsi alla voce e alle intenzioni del papa. Con una voce sola, con uno stesso cuore, tutto il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, unitamente al suo Pastore il Papa, continua così a pregare per la pace e per la cessazione di ogni conflitto affidandosi alla Vergine Maria.