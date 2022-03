"Emostasi e trombosi post e pre Covid", a Termoli evento scientifico di rilievo

TERMOLI. Mancano pochi giorni, appena 5, alla cessazione dello stato di emergenza, dopo 26 mesi dal primo decreto del 31 gennaio 2020, che fece entrare l’Italia (e tutto il globo) nell’incubo della pandemia.

«Il Covid ha causato sia un aumento nella richiesta di test diagnostici sia l’attuazione di percorsi terapeutici e assistenziali profondamente modificati.

Tali percorsi hanno previsto spesso la individuazione di terapie domiciliari e da remoto con mancata ospedalizzazione. L’attenzione si è sempre più spostata sull’evitare disordini coagulativi, tra le prime cause di peggioramento della salute in pazienti complessi – spiega il dottor Francesco Zito - medico ematologo responsabile del Centro Trasfusionale di Termoli dell’ospedale San Timoteo - un approccio diagnostico precoce, d’altro canto, permette di evitare l’esecuzione di esami inutili e talvolta fuorvianti.

Soprattutto nel settore della emostasi e coagulazione, uno dei campi che sono stati più sotto la lente di ingrandimento in settore ospedaliero, in medicina di base e nei reparti dedicati. Il nostro Corso parte dunque dall’esigenza di fornire informazioni obiettive e scientificamente aggiornate nel campo della coagulazione a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel settore del “public health”. Il tutto anche in termini di risparmio economico nella prescrizione, ad esempio, di esami inutili, col fine ultimo di suggerire i veri segnali indicativi di evoluzione.

Il Corso, inoltre, mira a far luce sulle più importanti novità emerse in ambito coagulativo in seguito alla pandemia e alla nostra convivenza forzata. Infine, il Corso mira a dare strumenti e indicazioni che indirizzino correttamente a una diagnosi tempestiva e alle situazioni cliniche più meritevoli di attenzione, pur nella complessità di una patologia ancora tanto pesantemente ingerente sulla nostra salute».

Il dottor Zito ha portato qui a Termoli, oggi, al Martur Resort, un evento scientifico di rilievo nazionale su una tematica molto attuale: "Emostasi e trombosi post e pre Covid", che avrà luogo dalle 9 alle 16.

Tale convegno, di valenza nazionale, è stato patrocinato dal Comune di Termoli e d autorevoli società italiane scientifiche Nazionali I relatori e i coordinatori sono stati scelti per fornire aggiornamento in tema "coagulazione in epoca Covid-19".

La finalità del meeting è dimostrare quanto il nostro territorio ha necessità di strutture di qualità per il miglioramento della salute pubblica, anche in periodi drammatici come quello in corso. Sperando di fare cosa gradita, vi giro la locandina inerente questa prestigiosa iniziativa in un periodo di estrema difficoltà sanitaria.

