«Il semaforo, la rotonda, la sicurezza dei cittadini»

PETACCIATO. «Giù le mani da Petacciato». Questo il nome del comitato che sovente torna a dire la sua a Petacciato, quasi un monito. Stavolta interviene sulla viabilità della statale 16. «La sostituzione di un semaforo con una rotonda non favorisce la sicurezza della circolazione stradale perché mentre il semaforo regola tutti i flussi di traffico, veicolari e pedonali, assegnando a ciascun flusso tempi certi, determinati e direzionati, evitando contemporaneità, promiscuità e sovrapposizioni, la rotonda regola solo il traffico veicolare.

Il semaforo mira alla sicurezza stradale in generale mentre la rotonda mira solo alla velocizzazione della circolazione veicolare senza preoccuparsi del traffico pedonale.

Per evitare la sovrapposizione del traffico pedonale e di quello veicolare, di solito, in prossimità della rotonda si costruisce una passerella pedonale sopraelevata (si consideri, al riguardo, quella costruita in prossimità della rotonda di San Salvo Marina) che evita ai pedoni di circolare sulla rotonda e di attraversare la strada in contemporaneità col traffico veicolare in movimento.

Sono, come ognuno può vedere, considerazioni elementari di puro buon senso che non richiedono un acume particolare per essere comprese e condivise.

Sembra che l’Anas abbia da poco iniziato dei lavori finalizzati a sostituire il semaforo di Petacciato Marina con una rotonda.

Pare che la sostituzione del semaforo con la rotonda sia stata richiesta all’Anas, ed al Comune di Petacciato, da automobilisti che, percorrendo la statale adriatica più o meno assiduamente, ritengono, per loro, una iattura la insopportabile, snervante attesa di qualche minuto prima di poter tornare a schiacciare il pedale sull’acceleratore ed arrivare, loro, a destinazione con uno o due minuti di anticipo sull’orario consueto.

Pare che il comune abbia dato il proprio assenso per la realizzazione dell’opera benché il progetto della rotonda non preveda, accanto a sé, la costruzione di nessuna passerella pedonale sopraelevata che sottragga il pedone al rischio di essere investito durante l’attraversamento della statale.

L’attraversamento pedonale continuerà, a raso, nel lato verso Vasto, in presenza di veicoli in movimento ed in contemporanea con essi.

Immaginiamo cosa potrà accadere nei mesi estivi con gli attraversamenti dei pedoni diretti al mare ed al ritorno dal mare, nelle ore di punta del traffico automobilistico lungo la costa.

Un altro problema da far rilevare è la presenza, in prossimità del semaforo, di un ristorante particolarmente frequentato dai guidatori dei Tir che viaggiano lungo la statale adriatica.

In presenza del semaforo, i Tir provenienti dal lato Vasto e diretti al parcheggio del ristorante, si arrestano al centro strada, sulla corsia riservata alla svolta a sinistra, e svoltano, alla comparsa del segnale verde, senza che altri mezzi possano ostacolarne il movimento.

In assenza del semaforo i Tir provenienti dal lato Vasto dovranno superare per intero la rotonda e compiere un movimento a gomito invadendo la corsia del lato Termoli per accedere alla strada che porta al mare e da qui al parcheggio del ristorante. Il tutto con mezzi in movimento che però, con riferimento a quelli provenienti da Termoli, saranno costretti ad arrestarsi per consentire la manovra dei Tir.

E quindi, quale sarebbe, in tali casi, il risparmio di tempo alla rotonda?

Vale la pena mettere a repentaglio l’incolumità di persone e cose per costruire un’opera di dubbia utilità e di pura facciata? Dov’è la passerella (quella vera pedonale, non quella di sedicenti amministratori dei fatti loro)? Dov’è la sicurezza dei cittadini?

Si vuole forse tornare ai morti ed ai feriti che trent’anni fa costrinsero l’Anas, a seguito di manifestazioni popolari dei cittadini di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, a mettere in opera il semaforo? È questo che si vuole, con il consenso, il silenzio assenso o la complicità dei sedicenti amministratori di questo comune?»