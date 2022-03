Da domenica cuochi molisani sfidano i colleghi nel campionato nazionale di Rimini

TERMOLI. Da domani cuochi del Molise in gara a Rimini. È stato presentato presso la sede dell’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura, il Team de “L’Unione Cuochi Molise” che parteciperà alla sesta edizione del Campionato nazionale della Cucina italiana che si terrà a Rimini dal 27 al 30 marzo e organizzato dalla Federazione nazionale Cuochi.

“E’ una straordinaria vetrina internazionale per la nostra regione, un’occasione importante per promuovere la nostra cultura alimentare guardando al futuro…consapevoli del nostro passato!” ha affermato l’assessore Vincenzo Cotugno alla presenza dei team dei cuochi molisani, della consigliera regionale Aida Romagnuolo e del presidente dei Borghi d’Eccellenza, Maurizio Varriano.

La manifestazione di Rimini sarà una vetrina d’eccezione con oltre 1.500 iscritti per una 4 giorni che vedrà oltre 60 show-coking innanzi a tutta la stampa nazionale, con i nostri cuochi provenienti da tutto il territorio regionale che sapranno valorizzare al meglio le tradizioni e le eccellenze del Molise

“Disciplina, competenza e creatività sono le caratteristiche della nostra squadra che parte con tutti i migliori auspici per rendere orgogliosa la nostra regione” ha continuato l’assessore Cotugno “e abbiamo voluto presentare il team presso l’assessorato regionale al Turismo perché la cucina molisana, le sue peculiarità, la conoscenza dei prodotti locali, delle tradizioni di elaborazione, fanno parte della cultura di un popolo e sono un potente veicolo turistico, cosi come il nostro Piano Strategico individua nell’enogastronomia uno degli asset importanti per lo sviluppo dei flussi turistici”.

Il Team de “L’Unione Cuochi Molise” sarà capeggiato dallo chef Domenico Antenucci, Team Manager, e dal Capo Team Gaetano Minervini. Della squadra fanno parte anche Lello Garofalo, Giovanni Di Benedetto, Ermando Paglione, Ernesta Vassolo, Marco Massaro, Francesco Cifelli, Brigida Palladino ed i pasticcieri Ugo Di Benedetto e Chiara Di Pietro.

“L’enogastronomia rappresenta uno degli asset principali del turismo cosi come indicato anche dal nostro Piano Strategico” conclude l’assessore Cotugno “sono certo che il lavoro che sta svolgendo l’Unione Cuochi Molise, anche in questo Campionato nazionale nel circuito di Worldchefs, sarà utile alla conoscenza delle nostre tradizioni, della qualità dei nostri prodotti, e, diciamolo, della bravura dei nostri cuochi!”

Galleria fotografica