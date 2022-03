La torcia della pace in piazza Duomo

TERMOLI. La torcia della Pace degli agenti della polizia penitenziaria è arrivata ieri in Cattedrale a Termoli. Ad attenderli, ricordiamo in bicicletta, il vescovo Monsignor Gianfranco De Luca a una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri della compagnia adriatica. Sono partiti dalla casa circondariale di Larino e, nella tarda mattinata sono giunti nel borgo vecchio di Termoli. Dopo aver ricevuto la benedizione del Vescovo, a sua Eccellenza è stata consegnata la Croce, simbolo come per la torcia di questa bellissima iniziativa. Oggi, gli agenti si incontrano al confine con l’Abruzzo per consegnare la torcia ai colleghi di San Salvo. Per poi proseguire per le altre regioni rimanenti. La torcia, infine, arriverà a Roma, da Papa Francesco il prossimo 15 maggio. Un messaggio di pace, di amore ed ecosostenibilità che, mai come in questi giorni, è di attuale importanza. Venerdì 25 marzo, il referente regionale del Molise, Lino Zoglio, è sceso nella vicina Puglia che, al momento causa Covid, non ha potuto ospitare gli agenti. Recandosi a San Giovanni Rotondo, ha fatto benedire la torcia anche in Puglia.

Galleria fotografica