Clima, natura e biodiversità: lezioni di vita

CAMPOMARINO. Bosco Fantine al centro dell’Ora della Terra, l’Earth Hour che ogni anno fa riflettere sulla condizione climatica e ambientale del nostro pianeta, dove il depauperamento delle risorse naturali, lo sfruttamento intensivo ed eccessivo delle materie prime, le scelte errate di politica energetica, condizionano il nostro futuro.

Ambiente Basso Molise, con la regia dinamica del presidente Luigi Lucchese, porta avanti da almeno 4 lustri la sensibilizzazione ecologica sul nostro territorio e ieri, in occasione di questa giornata particolare, ha promosso un incontro nel territorio forestale al confine con la Puglia, che vive di rinascita dopo devastazioni dovute a roghi e tempeste scatenate dalla mano dell’uomo.

Un messaggio lungimirante, quello che è stato lanciato, “Prendi un libro e pianta un albero”, nel tentativo di secolarizzazione di una battaglia, quella ambientale appunto, che vuole mettere le radici per garantire la continuità della specie. Anzi delle specie, della biodiversità, che rende speciale la Terra nella sconfinata parte di Universo sin qui svelata ai nostri occhi (e telescopi).

Adesione piena alla campagna del Wwf, con decine di persone che hanno raggiunto il Centro di educazione ambientale, messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Campomarino, e che sta rappresentando e diventando sempre più il baricentro dell’attività divulgativa sulla sostenibilità in basso Molise.

Come ha ricordato l’associazione in sede di presentazione, la lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità per Ambiente Basso Molise che aderisce a Earth Hour 2022 promuovendo al contempo un evento solidale incentrato sulla tutela della natura e sulla biodiversità.

Assieme a Lucchese e ai soci, dalle ore 15.30 alle 17, accoglienza coloro che hanno voluto contribuire al ripopolamento del bosco Fantine mettendo a dimora gli alberi donati dalla stessa associazione.

Inoltre, ciascuno di loro ha ricevuto in regalo il libro ‘Piccoli amici’, realizzato nell’ambito del progetto ‘AAA Biodiversità cercasi’, cioè la serie di iniziative che i volontari stanno portato avanti dallo scorso anno e che hanno condotto nella splendida foresta centinaia di persone, tra adulti e bambini.

«Si tratta di un gesto concreto verso la natura – ha dichiarato Lucchese - finora abbiamo piantumato centinaia di nuovi alberi e, in questa giornata speciale, siamo stati felici di accogliere nuovamente le persone sensibilizzandole alla tutela del paesaggio e al contempo all’amore per i libri».

Incontri di inizio primavera, una lunga stagione dedicata al censimento dell’avifauna e non solo. Primo nido di Fratino e prime tartarughe Caretta caretta sulla spiaggia rinvenute dai volontari formati ad hoc, ricordando anche l’altra missione di classificare le varietà vegetali non autoctone.

Una missione a 360 gradi.

Galleria fotografica