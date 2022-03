Ci risiamo, centro storico ancora sotto scacco dei balordi: «Esasperati e stanchi»

Degrado nel centro storico

TERMOLI. Non una stradina, ma una latrina. Così era ridotto questa mattina, al risveglio domenicale dopo la cosiddetta “febbre del sabato sera”, l’angolo tra via Enrico Toti e via Cleofino Ruffini, a lato della piazzetta Mercato. Giovinastri che si sono assembrati fino a tarda notte, urinando dappertutto, in strada, vicino alle abitazioni.

È una descrizione degradante che ormai possiamo rendere come un ciclostile, vista la periodicità degli accadimenti, a crescere è solo il disagio dei residenti, che davvero non ne possono più, ma da anni…

Persino la pandemia non ha portato a miti consigli generazioni allo sfacelo.





«Una notte, anzi fino alle 5 di questa mattina, hanno riversato fiumi di urine dietro le nostre porte, anzi con una novità, facendo a gara dove riuscivano a fare arrivare la loro schifosa pipì. Le cose non sono cambiate, ormai da più di 10 anni combattiamo, neanche la perdita di un occhio di un residente ha cambiato le cose, ci domandiamo perché forse non c'è stato nessun provvedimento che sia stato di esempio, per far capire, anche nutrendo dubbi, a cosa vadano incontro. Non sappiamo più a chi rivolgerci, la stagione è alle porte, invece di respirare aria di primavera, respiriamo puzze e cattivi odori. Bisogna punire chi compie queste malefatte. Aspettiamo chi venga a disinfettare le strade e non solo. Siamo veramente stanchi ed esasperati».

