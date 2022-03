«Arriveranno cardiologi e anestesisti all'ospedale San Timoteo»

Intervista al direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano

TERMOLI. «Siamo veramente contenti per quello che sta accadendo nell’ultimo periodo, sia per la copertura vaccinale che abbiamo fatto, sia per l’andamento generale della pandemia». Esordisce così il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, a cui abbiamo chiesto con quale stato si presenta il Molise alla scadenza del primo aprile. «La nostra copertura vaccinale è tra le più alte d’Italia, il tasso di ospedalizzazione è stazionario, ma non abbassiamo la guardia, visto il numero dei contagi attuali».

Sul nuovo Pos 2022-2024, «La collaborazione con la struttura commissariale è massima, pronti a rispondere a ogni richiesta. Sul reclutamento del personale abbiamo invertito la tendenza, anche sugli anestesisti, che arriveranno al San Timoteo, così come per i cardiologi. Venerdì ho firmato le delibere di costituzione delle commissioni per infermieri e Oss, gestiremo 8mila domande. Il confronto con le organizzazioni sindacali è continuo e combattiamo dallo stesso lato, vogliamo assumere e ci riusciremo».

Una specifica domanda è stata rivolta sulla vertenza Emodinamica, che va avanti dall’autunno scorso, sulla scorta delle ultime risultanze al Tar Molise, Florenzano evidenzia che i giudici amministrativi hanno compreso che quanto scritto e programmato dall’Asrem era quello che si poteva fare, riconoscendo la complessità della problematica da affrontare.

«Entrambi i pronunciamenti del Tar hanno sottolineato un punto importantissimo: la delibera fatta da Asrem nel 2021 era corretta. Abbiamo seguito quanto stabilisce la legge (DM 70), abbiamo seguito quello che dicono le linee guida di Agenas (che è l’Agenzia nazionale per la sanità), abbiamo tenuto in considerazione l’interesse dei pazienti sopra ogni cosa. Il Tar lo ha rilevato, come ha compreso il fatto che per risolvere la questione c’è bisogno di tempo. Noi questo tempo lo stiamo utilizzando (sei mesi, indicati nei documenti Asrem, da gennaio a giugno 2022, ndr) attraverso l’espletamento dei concorsi. Detto questo, sappiamo benissimo quali sono le esigenze del territorio e le teniamo sempre a mente. Per questo motivo, sono mesi che stiamo cercando emodinamisti (attenzione: un emodinamista non è solo un cardiologo, necessità di un’ulteriore formazione ed è ancora più difficile da reperire) per coprire i turni anche a Termoli. Lo sforzo che Asrem sta facendo è enorme, ma serve tempo. Chiedo a tutti di avere la giusta pazienza di farci terminare “la caccia” agli emodinamisti. Nessun territorio verrà penalizzato, ma serve agire con razionalità, calma e seguendo gli interessi dei pazienti di tutto il Molise».