Altri nove defunti da esumare al cimitero

TERMOLI. Notizia di utilità pubblica, rivolta alle famiglie dei cari estinti interessate al provvedimento con cui dai servizi cimiteriali si dispongono esumazioni ed estumulazioni ordinarie da effettuare nel camposanto termolese, per decorso termine di sepoltura.

Richiamati gli articoli 50, comma 3° e 54 comma 1°, lettera b) e comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato l'art. 86 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento Comunale di polizia Mortuaria”;

Richiamate le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 3 luglio 1998;

Richiamati gli articoli 7 e 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Richiamata la deliberazione commissariale con assunzione dei poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2010, con cui sono stabiliti i termini di sepoltura;

Accertato che sono trascorsi i suddetti termini e che, quindi è necessario provvedere di conseguenza alle esumazioni/estumulazioni ordinarie;

Visto l'elenco dei defunti sotto riportato:

PROPONE di:

1) Procedere essendo trascorsi i termini stabiliti dalla succitata deliberazione commissariale n. 11/2010, all'esumazioni/estumulazioni ordinarie da eseguirsi, con decorrenza immediata, nei Campi individuati con le lettere A1, B4, nel Cimitero Comunale di Termoli, di seguito elencate per i motivi espressi in narrativa:

2) che i resti mortali esumati siano ridotti in cassettina da depositare presso l'ossario comunale con spese a carico della Ditta SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.r.l. e comunque a disposizione dei parenti per eventuale diversa collocazione, oppure nel caso di tumulazione in celletta-ossario, comunque da parte dei parenti o congiunti al prezzo di € 370,63 di cui € 221,86 per concessione cimiteriale ed € 148,77 per operazione di tumulazione e cassettina in zinco; ovvero se il processo di mineralizzazione non è completato, siano re-inumati in campo con spese a carico della Ditta SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.r.l.;

3) che l'esumazione avvenga mediante rimozione del terreno e/o materiali aridi; estrazione del feretro ed apertura della bara in legno e della cassa di zinco; valutazione del grado di mineralizzazione dei resti mortali;

4) che i rifiuti derivanti dalle operazioni citate siano smaltiti secondo la normativa vigente, con onere a carico dell'Ente;

5) che la presente Ordinanza;

-sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

-sia inviata all'Ufficio CED, perché venga pubblicata sul sito internet del Comune;

-sia affissa presso gli ingressi del locale Cimitero e nei pressi dei Campi A1, B4;

-sia notificata alla Ditta affidataria della gestione, manutenzione e custodia del Cimitero Comunale.

Il Responsabile del Procedimento dott. Massimo Di Gregorio

Vista la superiore relazione e condivisi i contenuti senza eccezione alcuna;

Visti e richiamati:

-il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

--il D.Lgs. 18.08.2020 n. 267;

-il Regolamento dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-lo Statuto Comunale;

- il decreto sindacale n.1 dell'08.01.2021 di nomina dirigenziale anche per i servizi cimiteriali.

DETERMINA di: autorizzare, per i motivi espressi in narrativa le esumazioni/estumulazioni ordinarie nei Campi A1; B4, del Cimitero Comunale per decorso termine di sepoltura, il cui elenco è parte integrante del presente atto.

Si chiede cortesemente ai familiari dei suddetti defunti di contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali per concordare la data dell'operazione di esumazione e sottoscrivere un apposito modulo, i contatti sono i seguenti: dott. Massimo Di Gregorio tel. 0875.712263; p.n. Vincenzo Campese tel. 0875.712221, Sig. Giovanni Gammieri cell.379.1333135.

