«Vogliamo uno spazio per accedere al mare, la passerella ci chiude ogni passaggio»

TERMOLI. Sulla passerella in legno in corso di realizzazione nella zona di Rio Vivo c’è stata già la polemica del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

A quella forma di dissenso politico ora si aggiunge anche la rimostranza di alcuni residenti, che hanno contattato Termolionline, allarmati proprio dalla costruzione della passerella in legno che prende corpo dalla rotatoria che si trova dopo i lidi balneari sulla spiaggia a Sud di Termoli.

La contestazione non è inerente, tuttavia, alla scelta di compiere quest’opera, ma su come è stata predisposta, «Taglia in due la spiaggia», sottolineano i residenti in questione.

«Chi ha la casa a livello del mare, con questa passerella, vede l’accesso negato al mare, perché non vediamo passaggi intermedi».

Insomma, si prevedono tante prove di “Olio cuore”, per rievocare un celeberrimo spot degli Anni Ottanta, dove il compianto attore Nino Castelnuovo (scomparso nel settembre scorso) dava sfoggio di salti dello steccato degni di un ginnasta.

L’istanza che dalla zona di Rio Vivo viene evidenziata al Comune di Termoli è proprio la previsione di accessi segmentati.

