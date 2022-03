Cimitero, sul project financing la polemica non è mai sepolta

TERMOLI. Ancora alimentata la polemica sul project financing del cimitero di Termoli. Per la quarta volta nel giro di un mese e mezzo, l’ex presidente della IV commissione Lavori pubblici, Mario Orlando, ora esponente del direttivo del circolo dem, attacca l’amministrazione Roberti, rivolgendosi proprio al primo cittadini: «Egregio sindaco, debbo per l’ennesima volta replicare alla sua incapacità ed incompetenza ad amministrare il Comune di Termoli e dirle che il suo riscontro al mio precedente intervento è un’accozzaglia di cose inesatte, sciorinate da chi dall’alto del piedistallo crede che gli altri siano tutti degli imbecilli. Ancora una volta io, da semplice cittadino, ho avanzato a lei ed alla sua amministrazione delle precise domande e considerazioni e lei non mi ha risposto, ma ha fatto a me delle domande, a me che, ripeto, sono un semplice cittadino e non ho alcun potere di decisione, al contrario suo!!!

Per l’ennesima volta lei dimostra la sua debolezza politica ed amministrativa ed anziché dire il progetto di riqualificazione “mi fa schifo” e lo voglio revocare, dopo tre anni si nasconde dietro finti problemi che vede solo lei. La conseguenza, grave, è non far fare dei lavori al cimitero che sono necessari ed urgenti per la nostra città. Ancora una volta brandisce l’arma dei costi dei loculi a cui ho già ampiamente replicato e che mostra evidentemente come lei non conosce neppure il progetto. Ma ripetere le cose forse sarà d’aiuto a lei e di chiarezza alla città.

L’ho già detto che lei agita lo spauracchio dell’aumento del costo dei loculi solo ed esclusivamente per impressionare i poveri Termolesi.

Non dice però che i costi dell’intervento al cimitero sono dovuti in piccola parte alla ristrutturazione ed alla riqualificazione del cimitero, in altra parte a tutti i servizi che un cimitero dovrebbe avere e che quello di Termoli non ha ed in altra parte ancora al fatto che il loculo verrà offerto “finito” cioè anche con l’apposizione della lapide. Quindi sommi ai costi attuali, da lei erroneamente indicati, quelli necessari per tumulare una salma e gli altri per riqualificare ed ampliare il cimitero con lavori necessari. Spero che lei abbia letto la relazione del progetto di finanza ed il capitolato dello stesso e se non l’ha fatto lo faccia! Gli stessi costi sarebbero pagati ugualmente dal cittadino che deve direttamente sborsare soldi per finire il “loculo” ed indirettamente attraverso le tasse per pagare l’indispensabile riqualificazione: purtroppo come evidenziato anche dai suoi stessi tecnici, il Cimitero è in una situazione pessima dovuta ad assenza di manutenzione straordinaria, non per ultimo la cattiva regimentazione delle acque pluviali che purtroppo è inesistente ed ha provocato spiacevolissimi allagamenti di tombe. In più, il Comune di Termoli non ha la possibilità di gestire direttamente il cimitero e come sta facendo da decenni si affida ad un concessionario che ovviamente deve essere pagato.

Precisato ciò, signor Sindaco, le devo ricordare che se il progetto non le piace o non le piaceva, lei aveva la possibilità di revocarlo e fare ciò che più le aggrada (se decide lei!).

Ma lei e la sua amministrazione avete da tre anni proceduto nel segno della continuità amministrativa e di programmazione con il progetto della precedente Amministrazione (dando un fondamentale impulso al procedimento ed inserendo il progetto nella previsione triennale dei lavori pubblici ogni anno della vostra amministrazione). Tale circostanza gliel’ ho ribadita innumerevoli volte, ma lei fa finta di non capire o di bypassare il punto.

Non si fa così! Per amministrare ci vuole anche onestà intellettuale e politica rispetto a quello che si dice!

Non solo, ma quello che è politicamente più sconveniente per lei, aumentando la discrasia tra ciò che dice e ciò che fa, è un’altra cosa che lei come sempre fa finta di dimenticare.

Gliela ricordo.

Il progetto di finanza sull’ampliamento e riqualificazione del cimitero, che lei solo dopo tre anni critica, è stato approvato (prendendo atto del progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico e finanziario ecc.) dalla vecchia Amministrazione con delibera di Giunta nel 2017.

Bene, su questa delibera ha espresso il suo consenso positivo anche il suo attuale vicesindaco nonché Assessore ai lavori Pubblici! Quindi lei sta pesantemente criticando e censurando l’operato del suo vicesindaco?

Non solo, ma lei con la sua amministrazione avete continuato utilmente il procedimento durante il vostro mandato e cioè da giugno 2019 in poi con determine, delibere di consiglio (1/2020 – 36/2021 - anche da lei votate!!) fino ad arrivare alla determina n. 348 del 13.10.2021 così titolata “atto ricognitivo propedeutico alla sottoscrizione della convenzione” con cui avete asserito che “nulla osta alla stipula dell’atto di convenzione con la costituenda Ati per il giusto prosieguo del procedimento amministrativo relativo al progetto di finanza” e quindi alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria.

E non dica in maniera fanciullesca che voi avete approvato solo la variante urbanistica nascondendovi dietro un filo di paglia!

Se il progetto di finanza non era da voi condiviso dovevate stopparlo il giorno dopo alla vostra entrata nel governo cittadino e farlo con la revoca degli atti che ritenevate non graditi. Perché attendere tre anni dopo aver approvato determine e delibere, dopo averlo messo nella vostra programmazione, dopo aver speso soldi pubblici a destra e manca? e adesso dopo tre anni annunciate che vi sono eventuali “manchevolezze”.

Ma dove eravate lei Sindaco ed il suo assessore ai lavori pubblici in questi tre anni? Tutti in Provincia?

Dunque Sindaco, vuole sfiduciare il suo Dirigente del Settore, il suo vicesindaco, il suo assessore, i suoi consiglieri e soprattutto sé stesso? Bel colpo! Non sarebbe male!

Non solo, ma se come dice lei la nomina di un esperto è cosa legittima (a istruttoria terminata?) ed è possibile farla da parte del Rup vista la divisione, da lei richiamata, fra potere politico e quello esecutivo mi sa dire perché la nomina l’avete deliberata voi in Giunta?

Se vi fosse stata un’esigenza istruttoria (ad istruttoria finita e ad atti amministrativi ormai consolidati mi pare quantomeno insolita) il Rup o chi per lui avrebbe potuto e dovuto nominare direttamente un esperto: ciò, però, prima di fare gli atti e non di certo ad atti firmati e pubblicati da anni (in questo caso chi ha un interesse va davanti al Tar!).

Ed ancora: come è possibile che la nomina venga fatta da chi dovrebbe essere controllato, insomma da chi ha posto in essere gli atti in cui lei ha ravveduto “manchevolezze”?

Voi stessi infatti, nella richiamata delibera di Giunta, affermate che bisogna nominare un esperto per valutare “tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto per verificarne eventuali manchevolezze”.

E quindi il Dirigente dei lavori pubblici con il suo assessore di competenza e suo vicesindaco dovrebbero nominare un esperto per verificare le proprie “manchevolezze”!!!

Ma si rende conto di quello che sta dicendo?

E allora sindaco non ci prenda in giro! Ci dica qual è la vera ragione per cui oggi lei non vuole sottoscrivere questa convenzione con la ditta aggiudicataria al termine di una procedura che è già conclusa e fare i lavori al cimitero. I Termolesi vogliono la verità e non li imbroglierà buttando il can per l’aia per creare confusione a scapito della verità».