Presidenza Cosib, «La sentenza di assoluzione non scioglie il nodo amministrativo»

TERMOLI. «La presidenza Sbrocca del Cosib se non è reato non vuol dire che sia legittima». Lo afferma Pino D’Erminio, esponente della Rete della Sinistra termolese. «Il 22 marzo scorso il Tribunale di Larino ha assolto l’avvocato Sbrocca dal reato di abuso d’ufficio, ipotizzato per avere egli ricoperto la carica di presidente del Cosib mentre rivestiva quella di sindaco di Termoli.

Se la presidenza Sbrocca del Cosib non integra il reato di abuso d’ufficio, ciò non vuol dire che essa fosse legittima. I reati penali e gli illeciti amministrativi appartengono a due piani giurisdizionali ben distinti. Nel caso di specie - secondo la legge Severino (DLgs 39/2013), art. 7, co. 2, lettera c) - la presidenza del Cosib sarebbe inconferibile all’avvocato Sbrocca e dunque illegittima. Stessa inconferibilità, per la medesima norma, riguarderebbe anche il successivo presidente del Cosib, dottor Camilleri, e quello attualmente in carica, dottor Di Pardo. La nomina di quest’ultimo a presidente del Cosib è stata anche espressamente censurata dalla Delibera Anac n. 546 del 13 luglio 2021. Evidentemente secondo i giudici penali di Larino l’avvocato Sbrocca non ha abusato della sua posizione politica ed istituzionale per ottenere la presidenza del Cosib; egli cioè non avrebbe fatto nulla per favorire la sua nomina, ma l’avrebbe semplicemente accettata.

Il tribunale penale è invece incompetente in materia amministrativa, dove devono pronunciarsi i Tar ed il Consiglio di Stato. Nei tre casi citati (Sbrocca, Camilleri e Di Pardo) il ricorso al Tar è ormai impossibile, sia per tardività, sia perché legittimati ad agire sarebbero stati solo i componenti del Consiglio Generale del Cosib, ai quali compete la nomina del presidente. È dunque infondata ed errata l’interpretazione data dalla segretaria del circolo Pd Maria Chimisso nel suo recente intervento, che confonde la giurisdizione penale con quella amministrativa. Quello che però sconcerta di più nell’intervento della Chimisso è l’invettiva contro “La politica che passa attraverso la denuncia”. Sul rispetto delle norme - penali, civili, amministrative o contabili che siano – è un sacrosanto diritto-dovere dei politici onesti ed attenti e dei cittadini tutti invocare l’intervento delle magistrature competenti.

Nell’ordinamento democratico le magistrature non hanno il compito di sostituirsi alle istituzioni politiche, ma di fare rispettare– come potere autonomo – le norme che il potere legislativo ha autonomamente stabilito. Lo stato di diritto si fonda proprio sul principio che la legge è uguale per tutti. Purtroppo ormai da trent’anni assistiamo a ripetuti assalti di cattivi politici all’autonomia della magistratura ed alla sua operatività. Carenze di organici e di dotazioni materiali, adempimenti procedurali complessi, tagliole temporali (prescrizione e termini di decadenza o di improcedibilità), trasformano sempre più il lavoro dei magistrati in una corsa ad ostacoli, dove l’imputato “eccellente” riesce spesso a farla franca e trova anche chi lo esalta pubblicamente come vittima».