Asrem sospende altri tre operatori No Vax, a Termoli la Giuliano al posto di Germele

In corsia

In corsia lun 28 marzo 2022

TERMOLI. Dallo scorso 23 marzo il reparto di Rianimazione e anestesia dell’ospedale San Timoteo di Termoli ha visto incaricata per firma dei vertici Asrem la dottoressa Giovanna Giuliano, che sulle prime ancora non aveva deciso se accettarla o meno.

La divisione era senza guida da quando era stato sollevato dall’incarico l’ex responsabile, Giuseppe Germele, in seguito alle vicende di natura disciplinare seguite alla nota inchiesta interna sull’utilizzo di Dpi e sulla mancata vaccinazione di seconda dose.

Come Germele, in assenza di concorsi finalizzati alla nomina di primari effettivi, la scelta è interna, in qualità di facente funzioni.

Nel medesimo solco disciplinare, altri tre operatori sanitari sono stati sospesi dall’impiego in corsia, rimarranno a casa senza retribuzione, poiché non vaccinati.

Come ha riferito il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, attraverso i nuovi concorsi banditi dall’Azienda sanitaria regionale del Molise, in arrivo all’ospedale San Timoteo ci sarebbero anche degli anestesisti.