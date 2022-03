Ordine Psicologi e Coni promuovono salute e benessere psicofisico in Molise

CAMPOBASSO. Ordine degli psicologi del Molise e Coni insieme per la promozione della salute e del benessere psicofisico.

È stato siglato oggi, presso la sede dell'Ordine degli psicologi del Molise, il protocollo di intesa che vedrà impegnati il Coni e gli Psicologi nella promozione della salute e del benessere.

La presidente Ruberto ha dichiarato: "Lo sport ha sempre rappresentato un valido strumento di integrazione, di riabilitazione e di promozione del benessere psicologico. Molto può fare la Psicologia e gli psicologi insieme alle associazioni e società sportive. Lo psicologo dello sport rappresenta l'unico professionista formato per lavorare non solo nella cura ma anche e soprattutto sulla motivazione e sulla promozione del benessere, sia a livelli agonistici che amatoriali. Come sempre noi psicologi siamo al servizio della comunità perché sappiamo quanto sia fondamentale la qualità della vita, e lo sport sicuramente è una variabile importante che incide in questa."

Il presidente del Coni, Vincenzo D'Angelo ha dichiarato: “In questi ultimi due anni lo sport è stato molto penalizzato a causa della pandemia, venendo a mancare non solo come attività ludico ricreativa ma anche come ottimo strumento di socializzazione. È indubbio che il benessere fisico che ne deriva non prescinde da quello psicologico e la firma di oggi rappresenta un punto di ripartenza che tenga conto delle competenze di professionisti formati e delle risorse. Già da tempo è iniziata una ottima collaborazione con l’Ordine degli psicologi la cui presidente partecipa al comitato tecnico scientifico istituito dalla scuola regionale dello Sport del Coni Molise”.

