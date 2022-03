Covid: in Italia 40.300 guariti e 30.710 contagi

ROMA. In Italia 9.496 persone ricoverate con sintomi, di cui 487 in terapia intensiva. Su 211.535 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 30.710 contagi, mentre i guariti sono stati 40.300. Sono stati 95, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.254.073.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 134 sui 136 della regione:

1.365 Campobasso

1.303 Termoli

729 Isernia

485 Venafro

397 Larino

214 Montenero di Bisaccia

186 Campomarino

183 Riccia

182 Cercemaggiore

164 San Martino in Pensilis

138 Agnone

107 Santa Croce di Magliano

102 Guglionesi

96 Petacciato

92 Guardialfiera

87 Ururi

82 Montaquila

77 Bojano

76 Pozzilli

72 Vinchiaturo

67 Colli al Volturno, Ripalimosani, Sesto Campano

59 Campodipietra

58 Frosolone

54 Ferrazzano

53 Carovilli

52 Montagano

51 Baranello

46 Montecilfone, Portocannone

45 Fornelli

44 Macchiagodena, Pescolanciano

43 Jelsi

42 Colletorto

41 Trivento

38 Mafalda, Sant’Agapito

37 Miranda, Montefalcone nel Sannio, Oratino

34 Mirabello Sannitico, Monteroduni

33 Carpinone

32 San Giuliano di Puglia

31 Toro, Vastogirardi

30 Macchia d’Isernia, San Giacomo degli Schiavoni

29 Matrice, Rotello

28 Acquaviva Collecroce, Sepino

26 Casacalenda, Castelpetroso

24 Pesche

23 Capracotta, Filignano, Gildone

21 Colle d’Anchise, San Massimo

19 Rocchetta al Volturno

18 Castropignano, Palata, Sant’Elia a Pianisi

17 San Giuliano del Sannio

16 Bonefro

15 Busso, Campolieto, Forli del Sannio

14 Bagnoli del Trigno, Morrone del Sannio, Roccasicura

13 Belmonte del Sannio, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Roccamandolfi

12 Pietracatella, Sessano del Molise

11 Lucito, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Ripabottoni, San Polo Matese

10 Civitanova del Sannio, Conca Casale, Fossalto, San Giovanni in Galdo, Torella del Sannio

9 Cantalupo nel Sannio, Guardiaregia, Sant’Angelo del Pesco

8 Chiauci, Duronia, Longano, Monacilioni, Sant’Angelo Limosano, Scapoli

7 Poggio Sannita

6 Campochiaro, Castelpizzuto, Salcito

5 Castelmauro, Cercepiccola, Gambatesa, Montenero Val Cocchiara, Petrella Tifernina, Roccavivara, Spinete, Tufara

4 Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Limosano, Lupara, Macchia Valfortore, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietracupa, San Pietro Avellana

3 Acquaviva d’Isernia, Montemitro, Pizzone, Santa Maria del Molise

2 Castel del Giudice, Civitacampomarano, Montelongo, Montorio nei Frentani, Sant’Elena Sannita, Tavenna

1 Molise, Provvidenti, San Felice del Molise

Un contagio fuori regione di 1 Rocca d’Evandro (Ce).

