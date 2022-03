Controllo del territorio e vigilanza sui rifiuti, Unione dei Comuni cerca Guardie ecologiche

LARINO. Delibere della vecchia Giunta dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, datate 23 gennaio 2020 e 2 luglio scorso, rese esecutive dall’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’avvio di un servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria, istituito e disciplinato dalla Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, in collaborazione con Associazione di volontariato operante nel settore della salvaguardia dell’ambiente.

Con deliberazione n. 13 del 2 luglio 2021 la Giunta Unionale ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con Associazioni di Volontariato operanti nel settore della tutela ambientale al fine di rafforzare la tutela dell’ambiente e potenziare le attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti a supporto dei compiti istituzionalmente demandati all’Ente, da promuovere sui territori dei comuni di Campomarino (ancora legata sull’appalto dell’igiene urbana, nonostante sia uscita dall’Ente), Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi.

L’invito è rivolto alle Associazioni di volontariato senza finalità di lucro, già costituite, con documentate competenze nelle materie oggetto del presente avviso, per lo svolgimento di attività tese a garantire un efficiente supporto nel settore della tutela ambientale, da svolgere mediante Guardie Ecologiche Volontarie, autorizzate dalla Prefettura ed operanti nel territorio della provincia di Campobasso. L’Associazione di volontariato dovrà mettere a disposizione almeno n. 6 Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), nominate ai sensi dell’art. 3 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, residenti nella Provincia di Campobasso ed in possesso dei necessari requisiti di legge, che svolgeranno, in base alla normativa regionale in materia ed entro i limiti territoriali dei Comuni Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi, l’attività di prevenzione, controllo e vigilanza, per garantire il rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali, nonché delle deliberazioni ed ordinanze comunali, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti. Il coordinamento delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie sarà effettuato oltre che da responsabile associativo, anche dai comandi di Polizia Municipale,

Le attività oggetto della convenzione saranno assegnate per un periodo di 12 mesi, salvo eventuale proroga disposta dall’ente. L’attività di “vigilanza” è svolta a titolo esclusivamente volontario e gratuito, senza che ciò faccia sorgere diritti di qualsiasi natura. I volontari inseriti nelle attività in questione dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 18 “Assicurazione obbligatoria” del D.lgs. 117/2017.

Con stipula della convenzione si intende realizzare il seguente fine: coadiuvare l’Unione e gli uffici comunali nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio dal punto di vista della presenza di rifiuti abbandonati e dal tre problematiche ecologiche e ambientali. Le attività cui l’A.V. è tenuta a garantire nei limiti delle proprie attribuzione e nell’arco temporale pattuito riguardano: controllo puntuale dei rifiuti conferiti da parte delle utenze del servizio pubblico di raccolta differenziata sui territori dei Comuni di monitoraggio, esclusivamente a vista o utilizzando il sistema delle foto trappole, del territorio dei comuni sopra riportati dal punto di vista della presenza di rifiuti abbandonati e altre problematiche ecologiche e ambientali, comprensivo di raccolta dati, informazioni e documenti; azioni di prevenzione e abbandono dei rifiuti; azioni di prevenzione e repressione degli errati conferimenti da parte delle utenze; collaborazione con il Gestore del servizio di igiene urbana, Giuliani Environment srl, per attività di diffusione diretta di informazioni alla cittadinanza e segnalazioni di necessità di intervento; vigilanza sulle prescrizioni contenute nelle normative disciplinanti la materia ambientale (ordinanze e regolamenti Comunali, norme nazionali, regionali, ecc.); collaborazione con il Comando di Polizia Locale ed i servizi tecnici dei comuni interessati nonché con il servizio tecnico dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno nelle verifiche sul territorio e nelle attività di indagine utili all’identificazione dei trasgressori, compresa l’apertura sacchi per la ricerca di elementi probatori, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy; verifiche a campione sul corretto utilizzo della compostiera alle utenze che hanno ricevuto questa dotazione; vigilanza sull’abbandono e/o errato conferimento di rifiuti durante mercati e fiere; partecipazione ad eventuali iniziative in caso di emergenza ecologica, danni in materia ambientale e incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto; collaborazione ad iniziative di educazione ambientale che l’Unione dei Comuni del Basso Biferno intenda organizzare o alle quali intenda aderire; collaborazione nelle azioni informative sulle modalità di raccolta differenziata: ogni volontario dovrà poter fornire spiegazioni corrette ai cittadini che chiedono in loco informazioni inerenti ai servizi di raccolta.

Sono comprese in tale ambito eventuali attività educative-informative all’interno di scuole di ogni ordine e grado, circoli, parrocchie, ecc.; controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti mediante la installazione, gestione e manutenzione di fotocamere e fototrappole e relativa manutenzione.