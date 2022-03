"Europa Sviluppa Molise", focus sui fondi comunitari

Larino, Isernia La parlamentare europea del M5S Chiara Gemma a Isernia e Larino per il laboratorio sui fondi Ue

LARINO. Doppio appuntamento sul tema dei fondi europei 2021-2027 in Molise: si terrà infatti a Isernia venerdì 1° aprile il focus tematico del format ‘Europa Sviluppa’, ideato dall’eurodeputata del MoVimento 5 Stelle Chiara Gemma. Un evento itinerante tra le sei regioni del Centro-Sud, quello promosso dalla parlamentare europea, che sarà subito bissato il giorno successivo, sabato 2 aprile, a Larino.

In presenza dell’europrogettista Andrea Boffi sarà infatti affrontato il complesso sistema dei fondi Ue, fornendo gli strumenti necessari per comprendere come e dove tali risorse possano essere reperite e sfruttate nelle varie realtà territoriali da parte della Pubblica Amministrazione. Troppo spesso, infatti, i fondi europei restano inutilizzati o sono mal impiegati: di qui la bontà dell’iniziativa della parlamentare europea, che punta a creare un filo diretto tra Bruxelles e i territori.

‘Europa Sviluppa Molise’ rappresenta dunque un faro di informazione, formazione e co-progettazione europea per orientarsi sulle modalità di accesso ai fondi a gestione diretta e indiretta e sulle buone prassi svolte direttamente sul campo.

Appuntamento a Isernia venerdì 1^ aprile dalle ore 9 alle 17 presso il Grand Hotel Europa.

Introduce Chiara Gemma, Europarlamentare

Salutano

Piero Castrataro, Sindaco della Città di Isernia

Lino Nicola Gentile, Delegato ANCI per le aree interne

Andrea Greco, Consigliere regionale Molise

Vittorio Nola, Consigliere regionale Molise

Intervengono

Paolo Spina, Presidente CCIAA del Molise

Andrea Boffi, Europrogettista

Conclude

Chiara Gemma, Europarlamentare

L’incontro sarà replicato sabato 2 aprile, sempre dalle 9 alle 17, presso il Palazzo Ducale di Larino, in piazza Duomo, dove a fare gli onori di casa sarà il sindaco Giuseppe Puchetti.

Galleria fotografica