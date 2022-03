Farmaci e materiale sanitario inviati dall'associazione Mcp sul fronte bellico con la Misericordia

TERMOLI. Rete davvero estesa per la raccolta solidale Termoli per l'Ucraina.

Le associazioni chiamate a raccolta dall'amministrazione comunale di Termoli, anche da fuori del territorio di pertinenza, perché la missione umanitaria non ha confini, sono un polo catalizzatore anche per la generosità delle altre compagini volontaristiche e solidali.

Da qui la possibilità di estendere una rete ancora più fitta e ampia, con cui rastrellare beni di prima necessità, come i farmaci, ad esempio, e materiale sanitario, indispensabili su fronti bellici, dove c'è chi combatte a difesa del suolo patrio e chi deve riparare altrove, vedi donne, anziani e bambini.

A questa ultima specificità si è rivolta l'azione dell'associazione Mcp, che nasce proprio sul territorio bassomolisano. Una delegazione del direttivo, formata da Antonio Capobianco, Bruno Verini e Michele Polisena ha consegnato materiale sanitario al Governatore della Misericordia di Termoli, Romeo Faletra, che lo invierà assieme agli altri beni raccolti, parliamo di quasi venti bancali.

Un'occasione, quella della consegna, per fare il punto con Faletra sulla campagna "Termoli per l'Ucraina" e non solo, oltre a raccogliere le dichiarazioni di impegno sul territorio dell'associazione Mcp, come affermato da Antonio Capobianco.

Galleria fotografica