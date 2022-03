Aida Romagnuolo (FdI): “Anche in Molise taglio di 30 centesimi sul carburante”

CAMPOBASSO. “Credo fermamente che sia possibile tagliare ulteriormente le tasse, imposte ed accise, sul carburante anche in Molise. Lo ha fatto il Friuli Venezia Giulia, perché non potrebbe farlo anche la nostra Regione, una delle aree più depresse, più povere e meno sviluppate dell'Italia?”: è quanto ribadito, con fermezza, dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo a margine di un incontro avuto a Campobasso con i componenti del dipartimento regionale Enti locali di Fratelli d’Italia, l'organismo di partito dalla stessa presieduto.

“Ritengo - ha rimarcato Romagnuolo - che dopo la riduzione del costo del carburante predisposta dal Governo Draghi pochi giorni fa, il Molise potrebbe decidere per una diminuzione ulteriore di circa 30 centesimi. Sarebbe per i molisani un vero risarcimento per tutti i danni patiti, un grande segnale. Ad oggi, la regione Friuli-Venezia Giulia, si è candidata a diventare il miglior distributore di carburanti d’Italia considerati i prezzi saliti alle stelle. Se pure nel Molise – ha aggiunto l’esponente di centrodestra - la Giunta di Palazzo Vitale approvasse una delibera che disponesse un taglio di imposte e accise regionali con una conseguente riduzione del prezzo al distributore già dai prossimi giorni, sarebbe, e lo ripeto, il più grande segnale verso tutti i molisani. Con una tale decisione, il prezzo del carburante registrerebbe un meno 60 centesimi al litro. Una misura tempestiva che permetterebbe di dare una risposta ai cittadini con un reale sostegno di massa. Bene, quindi, farebbe la Giunta regionale del Molise - ha concluso Aida Romagnulo - ad abbassare le accise per aiutare concretamente le famiglie e tutte le realtà economiche del territorio”.