La macchina da scrivere di Francesco Jovine sarà esposta alla Bit di Milano

In vetrina

In vetrina mar 29 marzo 2022

MILANO. Il Parco Letterario e del Paesaggio F.Jovine, Parco letterario diffuso, avrà la sua vetrina in quel di Milano dal 10 al 12 aprile 2022. Lo stand ultratecnologico Molisano vedrà, infatti, esposta nella sua “ agorà “ la macchina da scrivere dello scrittore – narratore Molisano di Guardialfiera. La sua amatissima Olivetti Studio 42,color verde mare, sarà affiancata da un manoscritto originale che porterà al racconto di un Molise decisamente unico e prodigo di colori e biodiversità senza pari, non tralasciando difficoltà e politica di un tempo che rese difficile la vita ai cittadini dei luoghi percorsi magistralmente con estrema poesia e trama da narratore “principe”. Con la cultura si fa turismo e di qualità! Il racconto di Jovine sicuramente potrà offuscare i dépliant e darne una lettura decisamente più romantica ed esperenziale.

Sul carapace, le immagini di uno scrittore dal volto sensibile, pieno di fascino e consono di una vita già difficile per i più ma mai senza radici, cultura della tradizione, vita vissuta. Saranno ripercorsi istanti di Vita raccontati ai presenti grazie alle letture de la “ Signora Ava “, “ Le Terre del Sacramento “, “ Il PastoreSepolto “, Tutti i miei peccati “, Ladro di Galline “. Uno spaccato di un Molise che tutt’oggi manifesta difficoltà correlate alla politica e alle sue azioni ma gode del paesaggio più affascinante dell’Appennino. Nella speranza che tale grande attrattore non venga punito da politiche scellerate ( parliamo di eolico e fotovoltaico selvaggio ) , che minerebbero la biodiversità, il paesaggio e la visione Paradisiaca di un territorio unico, rileggiamo le frasi più belle del nostro vero mentore e programmiamo quel futuro che spesso e volentieri è sull’agenda di molti di noi ma solo per riempire fogli di insignificanti appunti. – “ Il Molise, la più piccola regione italiana dopo la Val d’Aosta, una molecola incandescente nell’universo “.