Segnalazioni di matrice ambientale, la replica del dirigente Bove al M5S

TERMOLI. Dopo le numerose segnalazioni in materia ambientale del Movimento 5 Stelle, a firma del gruppo consiliare, nelle ultime settimane, il dirigente incaricato, l'ingegnere capo Gianfranco Bove, ha risposto formalmente, coinvolgendo nell'invio anche Regione, Arpam, Asrem, Rieco Sud, Congeav, Dec del contratto di igiene urbana, sindaco, assessora all'Ambiente, presidente del Consiglio comunale e Polizia municipale.

In relazione alle segnalazioni e richieste di interventi urgenti, «Risulta pervenuta a mezzo PEC da parte di codesto Gruppo Consiliare, a partire dallo scorso mese, un’ampia corrispondenza costituita da una decina di segnalazioni e richieste di interventi urgenti relativi a varie tematiche di rilievo ambientale. Apprezzando il vivo interesse sorto sollecitamente in codesto Gruppo sulla materia, preme innanzitutto sottolineare che la natura degli inconvenienti segnalati è riconducibile a comportamenti fortemente antisociali esitanti in trasgressioni della normativa vigente, e relativa, per la maggior parte dei casi, al divieto di abbandono di rifiuti sul suolo. Per questo, affinché sia assicurata la gestione dei fenomeni di cui alle Vs specifiche segnalazioni, è importante che le stesse siano più utilmente indirizzate al Comando di Polizia Municipale, tra i cui servizi di istituto rientra proprio il monitoraggio e il presidio del territorio. Oltre che dal Comando di Polizia Municipale, il territorio comunale è efficacemente monitorato e presidiato anche dal Servizio di Vigilanza Ambientale, appositamente istituito e reso operativo proprio per supportare la Polizia municipale nell’accertamento e nella contestazione delle trasgressioni alle regole vigenti. A tali organi si aggiunge inoltre il personale del Gestore del servizio di igiene urbana e il relativo Dec, i quali, operando in modalità coordinata, garantiscono il monitoraggio del territorio e delle utenze produttrici di rifiuti con modalità quasi capillare. L’individuazione dei trasgressori, escluso il caso della flagranza, non è mai immediata, e richiede in molti casi un intenso e continuo lavoro di indagine con l’impiego di tecniche specifiche per la raccolta delle prove.

Per quanto fin qui detto si assicura quindi che tutti i siti di abbandono di rifiuto sul territorio del Comune di Termoli sono costantemente monitorati e sottoposti ad accurata indagine. Considerato poi che i siti cronici, per le loro caratteristiche intrinseche di apparente mancanza di custodia, infondono nel trasgressore un senso di sicurezza e impunità, è paradossalmente importante che non siano frequentati dal movimento di onesti cittadini che, avvistati sul posto intenti in sopralluoghi condotti in buona fede, volti a richiamare l’Amministrazione sulla necessità di intervenire, turbino proprio la tranquillità del trasgressore e lo dissuadano dal perseverare nella condotta illecita la cui reiterazione potrebbe fornire proprio la ricercata prova incontrovertibile, e vanificare così un lungo e impegnativo lavoro di indagine, dirottando magari il fenomeno di abbandono su un altro sito non ancora intaccato. Divulgare l’ubicazione di tali siti sui social networks e sugli organi di stampa, inoltre, può attirare l’attenzione di curiosi che, se in buona fede, possono recarsi sul posto amplificando l’effetto di disturbo dell’indagine, se in cattiva fede possono invece emulare i trasgressori aggiungendovi illecitamente altri rifiuti. Per quanto detto sopra si è del parere che l’attività posta finora in essere da codesto Gruppo Consiliare rechi serio pregiudizio alla possibilità di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti, allo svolgimento di procedimenti giudiziari, e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

L’inusuale frequenza della recente diffusione di tali notizie, inoltre, getta un forte discredito sull’operato degli uffici comunali che, come sopra illustrato, dedicano molti sforzi, risorse e serio lavoro di squadra, a fronte di una narrativa propagandata dal cui contesto può essere estrapolato un quadro di apparente incuria e negligenza nella gestione dei rifiuti, che nega iniquamente gli enormi progressi fatti sul campo, spesso testimoniati anche da associazioni di promozione ambientale indipendenti. Infine, pur apprezzando - si ribadisce - la buona fede e l’interesse mostrato nella materia, si partecipa che la gestione della mole di corrispondenza da voi ricevuta comporta un notevole aggravio di lavoro per gli uffici coinvolti; pertanto, al fine di salvaguardare l’interesse al buon funzionamento dell’Amministrazione, si prega, per il futuro, di offrire contributi numericamente più selezionati».