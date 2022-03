Quinta operazione di brillamento degli ordigni bellici al largo della costa termolese

TERMOLI. Quinta operazione di brillamento degli ordigni bellici al largo della costa termolese previsto per domani, mercoledì 30 marzo 2022.

Lo stabilisce l’ordinanza del comandante del porto Amedeo Nacarlo, ritenendo necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione, anche intesa come salvaguardia dell’incolumità delle persone, la sicurezza della balneazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose; dalle ore 6 alle ore 13, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: 42°04.5960’ N – 014°59.2980’

E, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata, si svolgerà attività di brillamento di ordigni bellici.

Per un raggio di 1 miglio nautico, interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Non sono soggette al divieto le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio acqueo in questione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.