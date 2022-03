«Carresi, si corre!», dopo l'annuncio c'è la grande soddisfazione

BASSO MOLISE. «Carresi, si corre!». Con questa affermazione dal gruppo social dell'Unione Carresi si lancia la campagna 2022, che segnerà il ritorno alla tradizione dopo 2 anni di pandemia.

"Sono soddisfatto. Come il Palio di Siena continuerà per altre centinaia di anni, così dovranno continuare le Carresi".

«Sono state queste le parole con le quali il Prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, ha concluso la riunione di oggi alla quale hanno partecipato il Presidente della Regione, Donato Toma, il Questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, i Sindaci dei tre comuni, Giovanni Di Matteo (San Martino in Pensilis), Francesco Gallo (Portocannone) e Laura Greco (Ururi). Presenti anche i rappresentanti delle altre Forze dell'Ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, i rappresentanti dei Vigli del Fuoco e del Sevizio Veterinario dell'Asrem, i responsabili della Sicurezza dei Comuni.

Sentire le parole del Prefetto mi ha suscitato gioia ed emozione, così come prendere atto del clima positivo e di totale collaborazione di tutte le parti presenti. Una menzione particolare la voglio riservare al Servizio Veterinario dell'Asrem e al dottor Quici per l'eccellente disamina esposta alla luce della Legge Regionale a tutela delle Carresi e del benessere animale.

Anni fa una riunione del genere, e un clima del genere, sarebbero stati impensabili. Ricordiamoci che solo nel 2018 la Carrese di San Martino venne fermata dai blindati di Polizia e Carabinieri. In questi anni sono stati fatti passi da gigante!

Adesso sta a noi mantenere e valorizzare il risultato ottenuto, attenendoci alle prescrizioni a tutela della sicurezza e del benessere animale contenute nella legge regionale, nel regolamento disciplinare, nei protocolli, nelle disposizioni della Commissione Pubblici Spettacoli.

Certo, di strada ce n'è tanta da fare, a partire dalle misure di sostegno economico alle associazioni carristiche e dalle iniziative promozionali. Ma un passo alla volta, uno dopo l'altro. Per due anni ci ha fermati il Covid ma quest'anno si riparte più forti di prima. La svolta c'è stata nel 2019, quando sono state gettate le basi del risultato di oggi. Vicino a me in Prefettura era seduto il vice sindaco di Ururi, Emiliano Plescia, al quale, alla fine, dopo le parole del Prefetto, ho detto: "Se ripenso a quelle del passato, a me questa è sembrata una riunione di marziani. Non mi sarei mai aspettato tanta serietà, attenzione, disponibilità". Grazie quindi a tutti i presenti e anche a tutti quelli che hanno lavorato negli anni passati. Adesso facciamo in modo che sia una festa meravigliosa in ogni paese».