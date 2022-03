"Una soluzione estrema per Chieuti: passare col Molise"

CHIEUTI. Una provocazione? Tra chi propone l'aggregazione al basso Abruzzo del basso Molise e chi vuole il MoliSannio, c'è la terza via, o meglio il suo prologo, la MolDaunia.

Un primo seme sarebbe quello rivolto a Chieuti, località affine al basso Molise per via della Carrese, che diversamente da quanto accadrà a Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis, è in forte dubbio.

Per il presidente dell'Unione Carresi, Pasquale Di Bello, "Una soluzione estrema per Chieuti passare col Molise".

«È un'idea estrema quella che propongo, ma sarebbe davvero un gesto sacrosanto: passare col Molise. Proporre un referendum consultivo e, ripeto, passare col Molise. È stato già fatto in tante regioni e ve ne sarebbero tutte le condizioni. Il problema Carrese sarebbe risolto in un istante. Io penso che una Regione che non scende in campo a tutela di una manifestazione antichissima e nobile come la Carrese, quella tradizione non se la merita. La mia è una provocazione culturale, rivolta ai governanti pugliesi».