Consiglio comunale fiume su tutti i temi di attualità, in aula anche sul Cinema Adriatico

TERMOLI. Primo Consiglio comunale fuori dallo stato di emergenza dopo oltre due anni, quello convocato dal presidente Annibale Ciarniello per lunedì prossimo 4 aprile, alle 9 in prima battuta. Si tratta di una seduta dedicata solo a evadere atti di natura istituzionale, non provenienti da struttura e Giunta: mozioni, interpellanze e ordini del giorno. Ben venti quelli in agenda e riguarderanno un po' tutti i temi sollecitati nel medio periodo trascorso.

Sei le mozioni, la prima è quella sulla pronuncia Anac del project financing Gtm, la seconda inerente alla sicurezza pedonale, quindi senza fissa dimora, teatro comunale (che non c'è), rincaro carburanti e guerra Russia-Ucraina. Tre gli ordini del giorno, tutti sul versante bellico ex sovietico. Infine, undici interpellanze. si parte con mensa scolastica, sicurezza di ponti e viadotti, screening di massa, piano dei chioschi, ex cinema Adriatico, passerella di Rio Vivo, comunità energetiche, Palaltrisport, cimitero degli animali, consigli di quartiere e accoglienza profughi ucraini.