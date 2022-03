Contributo una tantum per la Tari, 138 le famiglie ammesse al bonus

TERMOLI. Potenzialmente sovrastimato lo stanziamento di 80mila euro che l’amministrazione comunale di Termoli aveva disposto per dare una mano alle famiglie in difficoltà sul piano economico inerente al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti.

Una delle misure decise per venire incontro alle esigenze ed emergenze acuite dal Covid, che ha creato lacerazioni profonde sul territorio e messo all’angolo diversi nuclei familiari.

Si parla di un contributo una tantum che poteva essere richieste, chiaramente avendone i requisiti indicati nell’atto di indirizzo e nel successivo avviso pubblico, diramati a fine anno.

Le domande sono state raccolte dal Concessionario R.T.I. Ica-Creset che ha attivato uno sportello dedicato ed effettuato la verifica della correttezza della documentazione e la conformità dell’istanza; lo stesso concessionario ha trasmesso le istanze unitamente all’elenco delle domande conformi e di quelle non conformi rimettendo a questo Settore l’espletamento delle verifiche finali in ordine all’ammissione o all’esclusione dei richiedenti al beneficio; le verifiche effettuate dall’Ufficio Tributi hanno confermato di poter accogliere per possesso dei requisiti richiesti 138 istanze presentate in conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico e di dover rigettare 4 domande mancanti degli allegati essenziali o indicanti un indicatore Isee superiore a quello previsto.

L’importo complessivo impegnato è di euro 66.934,74 di cui 10.205 da rimborsare ai contribuenti. Il fondo residuo da riaccertare è di euro 13.065,26.