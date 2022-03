Pratiche salvavita e haccp, partono i corsi del Csv Molise

MOLISE. Il CSV Molise sta per avviare due dei corsi di formazione inseriti nella Programmazione 2022 che di certo risulteranno molto utili ai partecipanti, sia nello svolgimento della loro opera di volontariato, sia nel campo professionale.

Nel mese di aprile prenderanno il via le fasi di apprendimento delle pratiche salvavita e del corretto utilizzo degli alimenti

«Il BLS-D, acronimo di Basic Life Support Defibrillation, fa riferimento alle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore – ha spiegato Lorena Minotti, direttrice del CSV Molise - da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, per HACCP (Hazard analysis and critical control points) si intende un insieme di procedure volte a tutelare il consumatore, garantendo la salubrità degli alimenti, focalizzando l’attenzione sulla prevenzione dei rischi e non solo sul prodotto finito, concentrandosi sui punti critici di controllo».

Entrambi i percorsi sono interamente finanziati dal Centro di servizio per il volontariato del Molise e saranno gratuiti per i partecipanti. Esperti del settore svolgeranno delle lezioni teoriche prevedendo poi un test pratico finale. Al termine del corso tutti gli iscritti che supereranno l’esame otterranno la certificazione di validità nazionale.

«Il corso di BLS-D sarà in presenza, quello di HACCP sarà in remoto e in modalità asincrona – ha spiegato ancora la direttrice Minotti -. Forniremo quindi a chi aderirà le credenziali di accesso e l’intero iter dovrà essere completato su una piattaforma ad hoc.

Si ricorda a tutti i volontari che l’iscrizione e non partecipazione o conclusione del percorso comporterà l’esclusione del volontario stesso da future attività messe in campo dal CSV. Chiediamo dunque massima serietà e di verificare l’effettiva disponibilità a prendere parte alla formazione».

Per iscriversi occorre compilare i seguenti form entro domenica 10 aprile alle ore 23.

BLS-D: https://forms.gle/sfeT4pJe96XRv4fC7

HACCP: https://forms.gle/ZhTRFU6FuCcFS5kJ7