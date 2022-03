Collegamenti Termoli-Tremiti, i nuovi orari di aprile

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Collegamento unità da passeggeri con le Isole Tremiti, l'aggiornamento con i nuovi orari nell'ordinanza della Capitanerie di Porto.

Articolo 1

A far data dal 01 Aprile 2022 sino al 30 Aprile 2022, gli arrivi e le partenze dell’HSC Isola di Capraia, destinata al servizio trasporto passeggeri e trasporto merci da e per le Isole Tremiti (approdi all’Isola di San Domino e all’Isola di San Nicola), vengono disciplinati come dalla allegata tabella.

Articolo 2

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportunamente diffusa tramite gli organi di informazione