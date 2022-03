«Porto di Termoli: Sos»

TERMOLI. «Dopo il Covid e si auspica la fine della guerra in Ucraina, il Molise deve ripartire dal suo mare “Unica via di fuga e di salvezza”. Un’astensione sempre più preoccupante, un territorio che, a dispetto di tutto e di tutti, adesso ha bisogno di ricominciare a correre, anzi a navigare. Dallo scranno più alto di via Genova (Palazzo del Governo) partono girandole di sentimenti contrapposti che lacerano il cuore dei cittadini molisani, ormai stanchi ed estenuati da fatiche e privazioni. Un popolo ormai disincantato eppure ancora fiducioso, che per troppi anni è stato represso e inghiottito, che ora pretende che le cose riprendano finalmente a funzionare come si deve e a cui piacerebbe sapere quanto il governo sarà pronto per la sfida dei prossimi anni, un governo che se ha a cuore il proprio Paese allora dovrebbe leggere questo libro “Non corro dov’è la palla, ma dove la palla sarà” – diceva il calciatore Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelè». Sono le parole con cui l’agente marittimo termolese Antonio Fusco fa tornare alla ribalta la “missione” del Porto di Termoli.

«Quello del Molise non è un destino segnato, assolutamente No. Si tratta di sapere concretamente cos’è importante fare e come farlo. Per quale ragione? Perché è interesse delle aziende, di chi vi lavora e di tutto il territorio. Perché si tratta di un modello nazionale replicabile su scala locale che ci dona prospettive che pensavamo di dovere dimenticare. Questo territorio ormai pretende idee chiare sulle priorità da affrontare e gesti concreti per dirimere i suoi problemi atavici e riconoscere il giusto valore alle sue tante, immense potenzialità, a cominciare dalla risorsa più ovvia se non, addirittura, bistrattata: il mare. Questa è una sfida inevitabile e densa di opportunità. Se i mercati ricchi sono e saranno fuori dall’Europa, rimanere esclusivamente vicino a casa lascia prevedere grandi sforzi per margini sempre più esigui. Molto diversa la prospettiva, a parità di sforzo, se ci orientiamo verso i mercati in forte crescita. In tal caso dobbiamo prepararci ad essere competitivi in paesi culturalmente diversi dal nostro, con regole diverse, lontani geograficamente, in presenza di una concorrenza strutturata e proveniente da tutto il mondo. Allo stato attuale invece da noi si produce caciocavallo che Amazon vende in tutto il mondo!!! Il mare di Termoli (Molise), lo scrigno inestimabile di una storia antichissima, ormai secolare, e risorsa perenne del suo presente e del suo futuro, fonte insostituibile di lavoro e motore di un’economia dalle potenzialità smisurate eppure mai pienamente espresse: destino tragico di una città da sempre legata a doppio filo al mare e al suo porto, porta principale del Molise e avamposto di uno sviluppo industriale a tutt’oggi incompiuto. Quel mare che attende adesso gesti semplici eppure sintomatici ed esemplari di un nuovo corso, di una nuova epoca per la città e per tutto il territorio regionale. Gesti rivoluzionari come la creazione di un assessorato del Mare che avrebbe l’effetto di rimettere in cima ai pensieri della città e del Governo Regionale proprio il suo mare, l’orizzonte più vicino e più prossimo e la meta più salda e più sicura per le proprie ambizioni.

Un mare su cui costruire una vera rinascita della città, sottraendo da una parte risorse preziose alle voci inutili e agli sprechi, attirando capitali pubblici e privati e investendo sulle tante professionalità esistenti verso i tanti obiettivi possibili e a portata di mano: la pesca di qualità e la filiera ittica di grande pregio, il trasporto a impatto zero di persone e di merci, il diporto con le attività connesse di cantieristica e assistenza ai natanti, la crocieristica e la grande vetrina della vela nazionale e internazionale, la pesca sportiva e le attività subacquee nei suoi fondali incontaminati e mille altre attività possibili e realizzabili.

Una rinascita che deve rimettere in testa all’agenda cittadina il comparto marittimo e la questione dell’occupazione.

La mancanza di una vera strategia marittima e le debolezze del settore portuale lasciato per troppo tempo senza guida: uno stallo imperdonabile che pretende dal governo Regionale e la città di Termoli uno scatto d’orgoglio e una volontà chiara, precisa e categorica: dimostrare nei fatti che hanno davvero compreso di poter vivere del suo mare, della sua bellezza e soprattutto delle sue potenzialità e sviluppo economico. Se no dobbiamo imparare e recitare questa poesia e preghiera: A terra il tempo passa, in mare il tempo delicatamente sfiora le onde, tempestivamente questo porto affonda e dunque il Molise».