Verso il nuovo Pos, Toma incontrerà domani il comitato San Timoteo

TERMOLI. Il presidente-commissario Donato Toma prosegue nella fase di concertazione sulla stesura del nuovo Pos 2022-2024 e domani, mercoledì 31 marzo, alle 11, incontrerà la base civica. A darne notizia è stato il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice. All'incontro ci sarà anche la direttrice regionale alla Salute, Lolita Gallo.

«Accogliendo favorevolmente l'invito del Presidente/Commissario Donato Toma, domani, giovedì 31 alle ore 11 una delegazione del nostro Comitato parteciperà all'incontro in programma a Campobasso presso la sede della Giunta regionale, per discutere del Pos 2022/24 in corso di definizione.

Iniziativa intrapresa dal Commissario necessaria e propedeutica per la redazione e definizione della nuova programmazione sanitaria regionale per il triennio 2022/24.

Occasione utile anche per noi per ascoltare e apprendere le linee e gli indirizzi programmatici che la struttura commissariale intende attuare per il futuro. È occasione anche per rappresentare le criticità esistenti, le riflessioni, idee e proposte che il Comitato ritiene siano opportune nella definizione del programma operativo in oggetto.

Sarà richiamata una particolare attenzione da prestare per i servizi sanitari, l'ospedale San Timoteo e le strutture territoriali presenti nel basso Molise. L'auspicio è che anche le nostre riflessioni vengano recepite, e non solo considerate come semplice atto dovuto, come finora tristemente abbiamo dovuto registrare, dopo i numerosi incontri avuti nei nove anni trascorsi dell'attività del Comitato San Timoteo».