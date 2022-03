Mobilità: Occhionero (Italia Viva), risorse fondamentali per la viabilità del Molise

ROMA. “Grazie all’impegno di Italia Viva in Commissione Trasporti è prevista la destinazione di oltre 18 milioni di euro per il rifacimento delle strade in Molise, un’occasione importante per il territorio e per l’implementazione del sistema di mobilità locale”.

Commenta così in una nota Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, in merito allo schema di decreto che destina fino al 2029 finanziamenti per strade di Città e strade regionali.

“L’impegno profuso dal Governo va nella giusta direzione per accrescere la viabilità e permettere la manutenzione del sistema stradale in tutto il Paese. In particolare, rispetto al Molise, permetterà di dare nuova vita alle strade della regione e al trasporto locale, con notevoli benefici sia per i cittadini che per il commercio. Grazie a questi fondi saranno possibili investimenti mirati e localizzati, volti a risolvere le urgenti criticità”, conclude.