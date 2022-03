Territorio e ambiente, parlano i consiglieri pentastellati: «Risposta irricevibile»

TERMOLI. Non molla la presa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che ha risposto formalmente al dirigente all'Ambiente, l'ingegnere capo Gianfranco Bove.

«Abbiamo protocollato riscontro alla nota Pec del dirigente del settore ambiente Bove. Buona lettura.

Ippazio Stamerra, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, Daniela Decaro, in qualità di consiglieri del Comune di Termoli per il MoVimento 5 Stelle, ne contestano integralmente il contenuto in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto ed all’uopo rappresentano quanto appresso.

È necessario premettere che le segnalazioni protocollate a firma dei sottoscritti consiglieri di cui viene fatta menzione nella nota pec in oggetto, sono state correttamente inviate al Comune di Termoli quale ente titolare della posizione giuridica passiva ai sensi del Codice dell’Ambiente e poi solo da questo smistate al Suo Ufficio, le stesse ineriscono solo in parte l’abbandono di rifiuti-discariche riguardando, le altre, problematiche inerenti alla messa in sicurezza delle strade e dei canali tra cui l’intervento urgente richiesto su via Pertini e tra l’altro prontamente riscontrato dall’ufficio a riprova della effettiva gravità della situazione segnalata.

Ciò posto e tralasciando le altre segnalazioni parimenti importanti, a lasciare basiti gli scriventi, dalla lettura della nota pec, non è stato solo il contenuto ma anche il tenore e il tono utilizzato dal Dirigente che rivolgendosi a dei consiglieri comunali senza tenere in alcun conto il loro status di amministratori locali, le loro prerogative, i loro diritti e la loro funzione, finalizzata all’esercizio del mandato ricevuto, invita gli stessi a “offrire contributi numericamente più selezionati” in totale dispregio della normativa vigente, arrogandosi un potere non riconosciutogli da alcuna norma di legge e deducendo considerazioni intimidatorie ed altamente offensive del ruolo istituzionale ricoperto dagli scriventi.

Ma tornando al tema centrale che ha arrecato fastidio al Dirigente ossia la segnalazione di rifiuti/discariche, rammentiamo all’ingegner Bove che nella sua qualità di Dirigente del Settore II Ambiente dovrebbe sapere bene che nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), Decreto legislativo 152/06, secondo cui sono rifiuti urbani: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi”. In tal caso alla rimozione è deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dall’art. 192 stesso Decreto Legislativo.

Il Consiglio di Stato con Sentenza del 15 dicembre 2020, n. 08054 ha preso posizione sull’illecito abbandono o sversamento di rifiuti da parte di terzi sul territorio comunale precisando che il grado di diligenza richiesto all’Ente Pubblico ai fini di escludere la colpa non possa essere commisurato alla diligenza media del buon padre di famiglia, ma sia necessario un livello superiore individuandolo nella natura pubblica del soggetto titolare del bene. In altri termini, non è sufficiente aver genericamente preso misure per evitare il verificarsi dell’evento, né aver adottato le misure richieste dalla diligenza media del buon padre di famiglia in quanto le stesse devono essere commisurate al ruolo di garanzia e di tutela che un ente pubblico deve avere nei confronti di beni e diritti la cui rilevanza è presidiata a livello costituzionale quali l’ambiente. Dovere di garanzia che in questo caso consiste specificamente nell’impedire a terzi di abbandonare rifiuti sul terreno di cui l’ente ha la disponibilità, e che trova fondamento nel principio informatore dell’azione ambientale di cui all’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, così come nel dettato di cui all’art. 2 della Costituzione di cui tale principio costituisce esplicazione.

Sulla base di un principio di ragionevole esigibilità del comportamento e proporzione dell’onere che si ritiene gravante sul soggetto non responsabile dell’abbandono o dello sversamento, il Consiglio di Stato ha precisato che in tema di elemento soggettivo, il requisito della colpa ben può consistere nell’omissione “delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area” per impedire, o quantomeno limitare, l’illecito sversamento o abbandono di rifiuti da parte di terzi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2020, n 6326; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518).

Venendo alla fattispecie de qua ossia alle segnalazioni effettuate dai sottoscritti consiglieri, le stesse riguardano due siti quali quello di Contrada Fucilieri e di Piana Graziani dove più che di abbandono di rifiuti si dovrebbe parlare di discariche in ragione della mole di rifiuti presenti e della varietà degli stessi, discariche presenti da anni come ci riferiscono nostri informatori che già dal 2018 asseriscono di averle segnalate. Le altre segnalazioni riguardano l’abbandono di rifiuti generici che comunque stanziavano da giorni e che nessuno si era interessato di recuperare nonostante le vie fossero e sono trafficate, aperte e percorse giornalmente da tanti cittadini.

Il discredito che quindi lei, Dirigente, attribuisce alla diffusione di notizie è di fatto provocato dallo stato dei luoghi di cui i cittadini hanno contezza e che loro stessi oltre a segnalarcelo hanno provveduto a documentare inviando foto ai giornali o postandole sui propri profili dei social network o segnalando a chi ritenevano opportuno. Prendere contezza del problema è il primo passo per risolverlo. I suoi punti di vista ingegner Bove devono restare nell’alveo dei suoi pensieri dovendo essere sua esclusiva priorità quella di dare corso alle segnalazioni ricevute così come correttamente ha fatto la Regione Molise e il Dirigente Fabricatore Ulisse in merito alla segnalazione relativa ai rifiuti abbandonati nei pressi del Lido Cormorano. Ma v’è di più!»

I pentastellati poi evidenziano alcune sentenze che fanno giurisprudenza.

La Suprema Corte di Cass. Sez. III con sent. N. 12434 del 26 marzo 2007 (u.p. 21 feb. 2007) Pres. Papa Est. Squassoni Ric. Nardini ha statuito che: “ In caso di abbandono incontrollato di rifiuti su area di proprietà comunale pur competendo al Sindaco le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti e l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni mentre la gestione amministrativa del settore ed ogni ulteriore problema di carattere tecnico - operativo spetta al dirigente comunale, va riconosciuta la responsabilità del Sindaco medesimo al quale compete anche di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizione di adeguatamente operare specie qualora gli sia noto lo smaltimento in violazione della legge avendo peraltro concordato con il responsabile dell’area tecnica le modalità di gestione dell’area comunale”.

E ancora

Con Sentenza n. 41794 del 22 agosto 2017 e depositata il 14 settembre scorso, la Sezione feriale della Suprema Corte di Cassazione ha sancito la penale responsabilità, in capo al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, avendo il dirigente l'obbligo giuridico di "vigilare sul corretto adempimento dello smaltimento dei rifiuti che rientra nelle attribuzioni dell'ufficio da lui diretto".

Il Testo Unico in materia ambientale - d.lgs. n. 152/2006 (successivo alla modifica dell'art. 117 Cost. che, comma 2, lett.s,), all'art. 250, così recita: “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero”.

Questi sono i fatti, rispetto ai quali continueremo ad esercitare in modo trasparente ed attento la funzione di controllo e stimolo dell’operato dell’amministrazione comunale, nell’interesse di tutti i cittadini e con ogni riserva di riferire direttamente alla Procura della Repubblica e al Ministero dell’Ambiente e sue articolazioni anche in base agli esiti delle segnalazioni effettuate.

La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita da tutti mediante azioni adeguate, informate ai principi di precauzione, prevenzione e correzione dove la pubblica amministrazione deve occupare una posizione di primo piano».