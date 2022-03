Nuovi orari per ecocentro ed Eco-sportello

TERMOLI. La Rieco Sud informa la cittadinanza che da domani, venerdì primo aprile, entrerà in vigore l’orario estivo dell’ecocentro e Eco-sportello in via Arti e Mestieri, 27.

Il nuovo orario sarà: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.