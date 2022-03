Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il convegno a Termoli

TERMOLI. Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con autismo al fine di garantire loro la migliore qualità della vita possibile, servizi efficaci e risposte adeguate alle reali necessità delle famiglie. Nell'ambito delle iniziative dedicate a questa giornata, sabato 9 aprile 2022, alle 9.30, nella sala del cinema Sant'Antonio di Termoli è in programma un convegno dal titolo "Disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti: il Molise c'è?". L'evento è promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino e dal Comitato San Timoteo con il patrocinio del Comune di Termoli.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo.

Si legge sul sito del Ministero della Salute: "La prevalenza del disturbo è stimata essere attualmente di circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di 1 su 100 in Inghilterra.

In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico".

L'iniziativa del prossimo 9 aprile si propone di tenere alta l'attenzione sul tema e di stimolare un confronto sulla situazione dei servizi e delle azioni auspicate a livello regionale, in particolare la necessità di attivare un centro di riferimento sull'autismo. L’autismo è un problema grave e paralizzante per molte famiglie ed è per questo che occorre con urgenza l'attivazione concreta di un piano specifico regionale che possa dare le risposte attese. Ancora oggi il disagio di tante famiglie molisane è grande non avendo la possibilità di utilizzare una struttura regionale capace di diagnosticare sintomi relativi allo spettro autistico, portandole a rivolgersi a strutture di altre regioni affrontando inevitabili spese e difficoltà. Il contributo del convegno sarà dunque quello riflettere sull'argomento e di dare impulso agli interventi anche a livello territoriale.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri: mons. Gianfranco De Luca – vescovo della diocesi di Termoli-Larino, la dott.ssa Lolita Gallo - direttore generale della Salute del Molise, l'avv. Oreste Florenzano – direttore generale Asrem, la dott.ssa Evelina Gallo – direttore sanitario Asrem, la prof.ssa Rosanna Scrascia – dirigente Istituto Comprensivo "Oddo Bernacchia", il dott. Riccardo Alessandrelli – responsabile Neuropsichiatria infantile Asl2 (Chieti-Lanciano-Vasto), la dott.ssa Germana Sorge – presidente Fondazione "Il Cireneo" di Vasto.





L'evento sarà trasmesso in diretta su Misericordia Televisione (canale 604) e sui canali Facebook e YouTube della diocesi di Termoli-Larino.





