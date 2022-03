Il centrodestra la spunta, l'avvocato Giacomo Papa sub-commissario alla sanità

CAMPOBASSO. A distanza di mesi, il commissario-presidente Donato Toma avrà un sub-commissario, che andrà a sostituire Annamaria Tomasella, dimissionaria a fine anno.

Si tratta dell’avvocato sannita Giacomo Papa, che era vaticinato dal centrodestra.

Sannita di nascita ma Papa è matesino d’adozione.

La nomina è stata disposta dal Consiglio dei Ministri, riunito in mattinata, subito commentata favorevolmente dal Governatore Toma: «A Draghi ho detto: ora vado a lavorare. Ora acceleriamo il lavoro sulla sanità molisana. Spero, anzi sono convinto che Papa sarà subito utile nel firmare il piano operativo 2022-2024».

Socio fondatore dello studio legale associato “Giallonardi Papa & partners”, è stato socio del celeberrimo studio molisano “Vincenzo Colalillo”, fucina degli amministrativisti locali.

Spiccata formazione ed esperienza professionale nell’ambito del diritto amministrativo, contabile e penale con particolare riferimento alla disciplina degli appalti, del sistema sanitario, dell’edilizia e dell’ambiente, dell’organizzazione degli enti locali e dei sistemi elettorali, si legge sul profilo Linkedin.

Nel suo cursus honorum, il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Molise, già vice capo di gabinetto e consigliere giuridico del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Cultore di istituzione di diritto pubblico è stato docente Unimol a contratto sia in diritto ambientale che in diritto sanitario, autore di numerose pubblicazioni in materia elettorale, edilizia e sanitaria.

«Ringrazio il Governo e il presidente Toma – dice da Benevento – è un ruolo di grande responsabilità e spero di non deludere le aspettative».

Domani, Papa sarà presente all’incontro col comitato San Timoteo.