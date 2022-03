Petacciato, Guardialfiera e altri 16 comuni molisani al voto il 12 giugno

TERMOLI. Si andrà al voto quasi dalla spiaggia… election day fissato per domenica 12 giugno dal Governo, nella seduta odierna del Consiglio dei Ministri e gli eventuali ballottaggi (non nel Molise, che ha tutti comuni al voto sotto i 15mila abitanti) il 26 giugno. Il 12 giugno sarà anche data valida per la consultazione referendaria. È chiaro che essendo abbinati anche alle amministrative, sarà meno impervio raggiungere il quorum, anche se la partita è tutta da giocare.

Sono 18 le realtà amministrative che dovranno eleggere sindaco e Consiglio comunale nella nostra regione, di cui 15 in provincia di Campobasso e 3 in quella di Isernia.

In provincia di Campobasso alle urne: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio, Toro.

In provincia di Isernia: Chiauci, Sant’Elena Sannita e Civitanova del Sannio.