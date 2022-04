Rotta marittima tra Termoli e il porto di Bar nel Montenegro, il progetto

TERMOLI. Tanti i tentativi per collegare la rotta marittima dei Balcani con quella termolese. Ora c’è un progetto comunitario che punta a risollevare le sorti di un ponte tra le rive Est-Ovest. Il programma si chiama Mtc Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity in acronimo Almonit Mtc. A riguardo si elaborerà uno studio di fattibilità rotta marittima Termoli-porto di Bar (Montenegro) e i porti del Gargano (Puglia – Italia) quali, Peschici, Rodi, Vieste e le Isole Tremiti. Studio di fattibilità che la Regione Molise mette all’asta, come incarico professionale da attribuire, dal valore di 80mila euro. Studio che in precedenza doveva essere svolto dal Formez, che concluse le attività definite in sede di convenzione non ha potuto realizzare. I termini per la realizzazione delle azioni poste a carico del Servizio Mobilità erano alla data del mese di giugno 2021 incompatibili con i tempi per la loro realizzazione. Il progetto si pone l’obiettivo di lavorare sulla mancanza di connettività sui due lati del Mare Adriatico-Ionio tra Italia, Albania e Montenegro e su due lati del Lago di Scutari/Skadar e del fiume Buna / Bojana tra Albania e Montenegro. Lo scopo del progetto è stabilire un partenariato attivo e a lungo termine migliorando le connessioni multimodali e il trasporto marittimo per facilitare e promuovere una cooperazione transfrontaliera sostenibile.

Le azioni previste forniranno collegamenti di trasporto transfrontalieri sostenibili ottimizzando quelle esistenti, rafforzando le capacità gestionali e operative, garantendo misure di sicurezza e di protezione ambientale. I principali risultati attesi del progetto sono: i) un programma completo di interventi per migliorare la connettività multimodale nell'area del progetto, ii) intervento pilota per la connettività multimodale nel lago e nell'area costiera (marittima). La Regione Molise sarà impegnata nella sperimentazione di nuove tratte marittime pilota tra il porto di Termoli e il porto di Bar e attività infrastrutturali per la creazione e il potenziamento della stazione marittima di Termoli. Le attività del Progetto prevedono studi sulla connessione marittima multimodale dei trasporti nell'area interessata dal progetto, attività strategiche e specifiche saranno implementate nel territorio molisano con la costituzione e valorizzazione di una stazione marittima funzionale ed attrezzata nell'area portuale di Termoli e la sperimentazione di nuove rotte marittime. Grazie alle attività di progetto, il territorio molisano sarà per la prima volta collegato direttamente al Montenegro, con una serie di rotte sperimentali attivate per la tratta Porto di Termoli - Porto di Bar.

Durante lo svolgimento di tali azioni pilota, le imbarcazioni saranno dotate di apposita attrezzatura tecnologica per il monitoraggio ambientale effettuato in tempo reale durante la tratta.