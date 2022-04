Carrese di Chieuti: Pasquale Di Bello scrive a prefetto di Foggia e Governatore Emiliano

CHIEUTI. Siamo nel mese di aprile e si avvicina la festa patronale di Chieuti, nel cui ambito si celebra la Carrese. L'edizione 2022 è in forte dubbio dopo i dinieghi di natura istituzionale motivati dalla necessità di garantire maggiore sicurezza, questione che ha portato alla manifestazione di protesta del 24 marzo scorso.

Dal Molise, anzi dal basso Molise, dopo l'istanza provocatoria all'annessione territoriale, arriva un'altra iniziativa targata Unione Carresi, con una lettera formale del presidente Pasquale Di Bello al prefetto di Foggia Carmine Esposito e al Governatore della Puglia, Michele Emiliano.

CARRESE DI CHIEUTI. LA MIA ETTERA AL PREFETTO DI FOGGIA E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

«Signor Prefetto,

Le scrivo nella veste di Presidente dell’Unione Carresi, l’associazione nata nel 2018 a tutela delle storiche manifestazioni, denominate “Carresi”, di Molise e Puglia, e in quella di Tutore delle Carresi della Regione Molise, figura istituita dalla Regione per la valorizzazione delle medesime manifestazioni in ambito molisano. Tutela rafforzata da una specifica legge regionale, la n. 1/2019, la cui validità è stata confermata anche in sede di vaglio costituzionale.

Questa premessa per dirle che seguo con interesse, e con preoccupazione, l’evolversi delle interlocuzioni necessarie (sicurezza e benessere animale, in particolare) affinché la manifestazione in oggetto, prevista per il 22 aprile 2022, possa essere autorizzata.

Affinché ciò avvenga, ne sono perfettamente consapevole, è necessaria la disamina di questioni diverse e complesse che possano salvaguardare la sicurezza di persone, animali e cose.

Sul versante molisano, con la collaborazione di tutti gli attori e tutte le Istituzioni interessate, questo processo è giunto in uno stato avanzato che consente di celebrare le Carresi nel massimo rispetto delle norme di legge e in sicurezza.

Poiché non vi è alcuna differenza tra le Carresi molisane e quella chieutina, Le rivolgo l’invito a valutare, sotto il profilo analogico, le soluzioni messe in campo dalle Autorità molisane, ciò al fine di rendere possibile la Carrese di Chieuti. Aggiungo che, da tempo, a favore del Comune di Chieuti vi è la disponibilità totale da parte dei Comuni molisani a fornire tutta l’attrezzatura necessaria, e in nostro possesso, per la sicurezza del percorso.

Ritengo che il patrimonio di conoscenze, studi, soluzioni maturate in ambito molisano possano essere una risorsa capace di agevolare il Suo lavoro e quello delle altre Autorità, e la soluzione delle questioni sottoposte alla Sua attenzione. La invito quindi a valutarne in via analogica l’applicazione.

La ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per ogni eventuale mia collaborazione.

In fede

Pasquale Di Bello

Presidente Unione Carresi

Tutore Carresi, Regione Molise».