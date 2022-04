La formazione continua come valore aggiunto per i volontari safety e security

SAN MARTINO IN PENSILIS. La formazione è continua per i Volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri 33^ Nucleo Operativo Volontariato e Protezione Civile di Agnone Distaccamento di San Martino in Pensilis che, in collaborazione con Aisa di Campomarino e l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo con il Patrocinio del Comune di San Martino in Pensilis.

Oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di San Martino in Pensilis ha organizzato il corso di formazione per addetti safety and security. Il corso tenuto dall'Avv. Gaetano Alborino, ha abbracciato tutti gli aspetti normativi riguardanti i piani di sicurezza e soprattutto l'aspetto di come utilizzare i Volontari di Protezione Civile negli stessi Piani.

La formazione è importante affinché i volontari possano svolgere in piena sicurezza la loro attività di safety garantendo professionalità e diligenza nel servizio. Il sindaco di San Martino ed il vice Sindaco durante il loro intervento hanno posto l'importanza del volontariato di protezione Civile sempre più presente nella realtà quotidiana della ns società.

Galleria fotografica