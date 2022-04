Il Santo viaggio in famiglia verso la Pasqua

TERMOLI-LARINO. Nuova scheda settimanale de 'Il Santo viaggio in famiglia' in preparazione della Pasqua.

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Breve introduzione. (Un membro della famiglia) il salmo è un cantico per la restaurazione di Gerusalemme, descritta con due immagini desunte dal paesaggio palestinese. I torrenti del Negheb, arida regione meridionale, sono secchi d’estate, ma a primavera si gonfiano d’acqua. La semina è un’attesa, la mia pittura è una festa. Come nella storia di Israele, così anche nella nostra storia, ai momenti di aridità, di attesa, di pianto Dio fa succedere abbondanza, gioia e libertà.

Insieme: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. (a cori alterni)

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di

Sion,

ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli:

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negheb.

Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.

(insieme) Nell'andare, se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con giubilo, portando i suoi covoni.

Insieme: Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: Signore, aiutaci a rimanere sempre aperti alla speranza e saldi nella fede in te. Nella nostra storia personale e di famiglia, anche se segnata spesso da dolore e incertezze, da momenti di crisi, è sempre comunque storia di salvezza. In Gesù, infatti, ogni lacrima è asciugata, nel mistero della sua Croce tutto viene trasformato in amore.

Impegno per la settimana Teniamo viva in noi la certezza della vicinanza di Dio alla nostra vita, soprattutto nei momenti più faticosi e bui. Non fermiamoci nel fare il bene, certamente troveremo la gioia.